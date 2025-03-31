Звезда сериала «Кухня» Сергей Епишев о тревожности: «Я адепт антидепрессантов»

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Дарья Корзина
Дарья Корзина Эксклюзив 34 0

Актер Сергей Епишев борется с тревожностью с помощью антидепрессантов

Фото, видео: © РИА Новости/Пелагия Тихонова. 5-tv.ru

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Несмотря на личные переживания и сложности, творческая энергия всегда должна оставаться на высоте.

Актер Сергей Епишев, известный по роли су-шефа Левы из сериала «Кухня», справляется с тревожностью с помощью антидепрессантов. Об этом артист эксклюзивно рассказал в беседе с 5-tv.ru перед премией Художественного театра.

«Я адепт антидепрессантов. Нужно иметь такой уровень гениальности, чтобы никакие супрессивные средства это дело (работоспособность. — Прим.ред) не снижали», — заявил Епишев.

Этим заявлением он подчеркнул свою философию: несмотря на личные переживания и сложности, творческая энергия всегда должна оставаться на высоте.

Третья церемония вручения премии Художественного театра прошла на сцене МХТ имени А. П. Чехова 28 марта. Награды вручались молодым деятелям искусств до 35 лет, которые в прошлом году ярко заявили о себе в сфере культуры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Рэпер Natan проходит лечение от депрессии, вызванной сильным чувством вины перед женой Анастасией Швецовой. Он тяжело переживает критику со стороны общества и последствия скандала, связанного с изменами на съемках реалити-шоу.

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