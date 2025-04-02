Дешевле, если покупать в Китае: Changan Eado Plus на МКП обойдется в 855 000 рублей

|
Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 61 0

Сhаngаn Еаdо Рlus на МКП обойдется в 855 000 руб при покупке в Китае

На четверть дешевле: Changan Eado Plus на МКП обойдется всего в 855 000 рублей

Фото: www.globallookpress.com/Bulkin Sergey

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

У автомобиля весьма впечатляющие характеристики.

Китайский седан марки Changan внезапно стал продаваться всего за 855 тысяч рублей. Причиной тому стал выход модификации популярной модели Eado Plus с механической коробкой переключения передач. Но есть нюанс — такая цена получается в перерасчете на рубли с юаней, если машину приобретать непосредственно в Поднебесной.

Внешнее и внутренние убранство автомобиля не подверглось изменениям, однако при этом, «прокачались» технические характеристики транспортного средства. За силовой агрегат седана теперь отвечает турбомотор объемом 1,5 литра и мощностью 110 лошадиных сил — крутящий момент двигателя равен 152 ньютонов на метр. Коробка передач в новой версии Changan будет пятиступенчатой. Согласно паспорту транспортного средства, расход топлива будет в среднем составлять шесть с половиной литров на 100 километров.

Ранее подобная комплектация модели уже была представлена на рынке, однако по неизвестным причинам ее сняли с продажи. Сегодня обновленную версию автомобиля отдают всего за 72 900 юаней, что в пересчете на рубли составляет 855 тысяч, а это, между прочим, на 21 тысячу юаней дешевле базовой комплектации.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что американская компания Tesla тестирует автомобиль Model 3.

+9° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 71%
84.87
-0.63 91.96
-0.47
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 апреля для всех знаков зодиака

Последние новости

19:07
Игорь Краснов представил в Совете Федерации отчет о работе Генпрокуратуры за год
18:53
Рэп, рев моторов и адреналин: что фестиваль Мото Драйв 2025 готовит для гостей
18:38
Путин обсудил с главой Бурятии развитие региона и поддержку военнослужащих
18:22
Лечение не помогло? Что стало причиной смерти Вэла Килмера
18:10
Как выспаться? Врач поделилась советами по улучшению сна
17:54
Дешевле, если покупать в Китае: Changan Eado Plus на МКП обойдется в 855 000 рублей

Сейчас читают

Хаб альтернативного газа для Юго-Восточной Европы наращивает импорт российского
Больше, чем у Бурунова? Какие гонорары ждут Ефремова после освобождения
Булочка во вред: названы самые опасные для суставов крупы
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Какие постройки на даче облагаются налогом с 2025 года
🌓Чем опасен коридор затмений с 7 марта по 5 апреля 2025
🌓Чем для Овнов опасно солнечное затмение 29 марта 2025
Кто ты из корейской дорамы по знаку зодиака — гороскоп