Интрига от Tesla: Model 3 с загадочными камерами появилась на дорогах

Компания готовит интересный запуск в ближайшее время.

Американская компания Tesla тестирует автомобиль Model 3 с установленными в необычных местах камерами, в том числе на переднем бампере. Автомобили уже были замечены в разных районах северо-востока США — например, в Бостоне.

Сайт 32cars.ru со ссылкой на экспертное мнение пишет, что компания планирует в скором времени подготовить запуск платформы беспилотного такси Cybercab.

В октябре прошлого года на презентации Cybercab в Лос-Анджелесе в Tesla объявили о желании внедрить роботакси. Предполагается, что старт проекта придется на июнь 2025 года, и впоследствии может перевернуть рынок электрической мобильности.

Кроме того, новые камеры могут тестировать с целью более точного сбора данных для обучения системы Full Self-Driving.

Отмечается, что на тестовых машинах присутствует датчик LiDAR, что помогает уточнятьданные и повышать четкость работы автопилота.

Ранее 5-tv.ru писал, что Geely анонсировала рестайлинг Atlas. Полные технические характеристики китайской новинки пока не озвучены, однако некоторые улучшения уже вызывают интерес.