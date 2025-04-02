Интрига от Tesla: Model 3 с загадочными камерами появилась на дорогах

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 43 0

Tesla тестирует Model 3 с необычными камерами в США

Model 3 замечена с загадочными камерами — что скрывает Tesla?

Фото: www.globallookpress.com/Wolfram Steinberg

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Компания готовит интересный запуск в ближайшее время.

Американская компания Tesla тестирует автомобиль Model 3 с установленными в необычных местах камерами, в том числе на переднем бампере. Автомобили уже были замечены в разных районах северо-востока США — например, в Бостоне.

Сайт 32cars.ru со ссылкой на экспертное мнение пишет, что компания планирует в скором времени подготовить запуск платформы беспилотного такси Cybercab. 

В октябре прошлого года на презентации Cybercab в Лос-Анджелесе в Tesla объявили о желании внедрить роботакси. Предполагается, что старт проекта придется на июнь 2025 года, и впоследствии может перевернуть рынок электрической мобильности.

Кроме того, новые камеры могут тестировать с целью более точного сбора данных для обучения системы Full Self-Driving.

Отмечается, что на тестовых машинах присутствует датчик LiDAR, что помогает уточнятьданные и повышать четкость работы автопилота.

Ранее 5-tv.ru писал, что Geely анонсировала рестайлинг Atlas. Полные технические характеристики китайской новинки пока не озвучены, однако некоторые улучшения уже вызывают интерес.

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