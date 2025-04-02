Собянин: В апреле и мае в Москве пройдут мероприятия в честь 90-летия метро

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София Головизнина
София Головизнина Журналист 28 0

На станции «Сокольники» можно будет увидеть историческую реконструкцию запуска метрополитена в 1935 году, на «Полежаевской» — выставку спецтехники.

Собянин: В апреле и мае в Москве пройдут мероприятия в честь 90-летия метро

Фото: mos.ru

Метро — визитная карточка и главный транспорт столицы. В мае Московскому метрополитену исполнится 90 лет. За почти вековую историю он неизменно остается комфортным, надежным и безопасным. О том, как столичное метро отметит юбилей, Сергей Собянин рассказал в своем Telegram-канале.

«Первая очередь — от „Сокольников“ до „Парка культуры“ с ответвлением от „Охотного Ряда“ до „Смоленской“ — насчитывала всего 13 станций. Сегодня в метро их 302, 120 из которых были открыты с 2010 года», — написал мэр Москвы.

В честь юбилея в апреле и мае в столице пройдут праздничные мероприятия. Инфраструктура метрополитена будет украшена, а по городу начнут курсировать тематические поезда, трамваи и автобусы.

Первая станция метро — «Сокольники» — станет одной из главных площадок праздника. Здесь 15 мая представят историческую реконструкцию запуска метрополитена в 1935 году.

На Кольцевой линии снова пройдет парад поездов — одно из самых любимых пассажирами событий.

Впервые на станции метро «Полежаевская» состоится выставка спецтехники метрополитена. Москвичи увидят уникальный диагностический поезд «Синергия-2», который следит за состоянием тоннелей и рельсов.

В центре праздника будут сами пассажиры и сотрудники метро. В метрополитене работают более 60 тысяч человек, для многих из которых это настоящее призвание.

Через чат-бот Александру можно будет отправить поздравление метро с 90-летием. Сервис начнет работу в апреле. Сообщения появятся более чем на 34 тысячах экранов в транспорте, а лучшие — на фасаде Смоленского метромоста.

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