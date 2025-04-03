«Пользовался услугами девочек»: Ван Дамм фигурирует в деле о торговле детьми

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 23 0

Жан-Клод Ван Дамм обвиняется в использовании услуг сети торговли людьми

Ван Дамм стал фигурантом дела о торговле детьми

Фото: www.globallookpress.com/Christopher Khoury

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Одна из жертв подала заявление.

Власти Румынии обвинили актера Жан-Клода Ван Дамма в том, что он якобы воспользовался услугами преступной сети торговли людьми, в том числе несовершеннолетними. Об этом сообщил телеканал Pro TV, сославшись на адвоката одной из жертв.

«Уголовное дело, которое ведет Управление по расследованию организованной преступности и терроризма прокуратуры Румынии в связи с возможной сетью торговли несовершеннолетними и торговлей людьми, раскрывает международные связи с кумирами нашего детства. Жан-Клод Ван Дамм обвиняется в том, что он одновременно пользовался сексуальными услугами пяти румынских девочек, находившихся в уязвимом состоянии», — заявил адвокат Адриан Кукулис.

Обвинения подтверждены заявлением, которое подала одна из участниц мероприятий, где Ван Дамм якобы пользовался услугами девушек. Исходя из показаний жертвы, место происшествия — Канны. Именно там осуществлялся контакт с лицами, которые были заведомо подвергнуты эксплуатации.

Адвокат заявил, что информацию подтвердил очевидец. Он точно указал, кто и каким образом занимался организацией этих мероприятий, а также отметил, что оспорить присутствие Жан-Клода Ван Дамма на них невозможно.

По предварительной информации, девушек для актера подбирал румынский бизнесмен Морел Боля. Он является главой некоммерческой организации (НКО) EuroDemos и владельцем модельного агентства Kasta Morrely.

В 2022 году Боля стал главным подозреваемым в деле о торговле несовершеннолетними. С 2000 по 2016 год девушки, в том числе несовершеннолетние, вовлекались в деятельность, связанную с «сексуальной эксплуатацией с применением психологического принуждения».

В материалах дела отмечается, что бизнесмен осуществлял эксплуатацию несовершеннолетних девушек через подконтрольные ему НКО и модельное агентство.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Жан-Клод Ван Дамм заглянул в одну из клиник на западе Украины.

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