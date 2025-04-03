«Он выйти не смог»: Lamborghini Urus Егора Крида попал в аварию в Москве

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 21 0

В машину Егора Крида на сфетофоре влетел водитель такси

в Lamborghini Егора Крида влетел таксист на светофоре

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

Таксист на большой скорости влетел в элитный Lamborghini Urus, принадлежащий певцу Егору Криду. ДТП случилось, когда машина артиста стояла на светофоре.

Пассажиры такси находились внутри салона, когда водитель внезапно разогнался и врезался в «Ламбу». Они рассказали, что таксист был в неадекватном состоянии, а также нарушал ПДД во время поездки.

«Чтоб вы понимали силу удара, у него дверь деформировалась так, что он выйти не смог», — отметил Крид в своем Telegram-канале.

Фото: Telegram/ЕГОР КРИД/egorkreed

Lamborghini Urus стоит около 40 миллионов рублей. Егора Крида не было в машине, когда случилась авария. Пассажиры и водитель также не пострадали. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Таксист задержан.

«Ламбу жалко и чинить долго, но самое главное в этой ситуации, что никто не пострадал. Все остальное — мелочи жизни», — заключил певец.

К слову, виновнику случившегося не придется оплачивать ремонт — ущерб покроют страховые компании. Правоохранители выясняют обстоятельства инцидента.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Егор Крид пожаловался на сталкинг.

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