«Не волшебная палочка»: глава ЦБ предупредила о рисках снижения ключевой ставки

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 38 0

Набиуллина: ключевая ставка ЦБ — не волшебная палочка

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин; 5-tv.ru

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Глава регулятора объяснила, почему снижение этого показателя несет большие риски.

Ключевая ставка Центробанка — это не «волшебная палочка», ее снижение несет большие риски и в условиях высокой инфляции. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе заседания в Госдуме.

«Если снизить ставку, не обращая внимания на высокую инфляцию, последствия будут печальными в виде нового взлета цен и еще более значительного роста рыночных ставок», — объяснила она.

Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых, а прогноз на год по инфляции остался на уровне 7-8%.

ЦБ учитывает опыт прошлого года, поэтому подходит с большой осторожностью к снижению ключевой ставки, подчеркнула Набиуллина. Кроме того, повышение ключевой ставки все еще «на столе», если реализуются инфляционные риски.

При этом глава регулятора добавила, что укрепление курса рубля будет работать на снижение уровня инфляции, но для этого требуется его устойчивость.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВВП России в 2024 году превысил 200 триллионов рублей. Глава правительства отметил, что темпы развития нашей экономики опережают среднемировые.

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