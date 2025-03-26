Мишустин: ВВП России в 2024 году превысил 200 триллионов рублей

Национальные проекты стали ключевым инструментом в работе правительства. Все, что было запланировано на прошлый год, успешно реализовано. В России строят новые школы, модернизируют объекты здравоохранения, развивают сферу услуг, расширяют производства. Об этом сегодня говорил Михаил Мишустин, выступая в Государственной думе с отчетом о проделанной работе.

Корреспондент «Известий» Антон Золотницкий подробнее рассказал об итогах заседания.

В зал пленарных заседаний министры заходили не стройными рядами и даже разными путями, но не зайти не могли. Отчет перед законодательной ветвью власти для исполнительной уже 16 лет — конституционная обязанность.

Этот состав правительства во всех смыслах подотчетен депутатам. В прошлом году Госдума впервые по новым нормам Конституции утверждала не только председателя кабинета министров, но и всех его заместителей и большинство федеральных министров. А значит, и спрос теперь соответствующий.

Михаил Мишустин, впрочем, заранее поспешил отмести все сомнения. Экономика России растет темпами выше среднемировых, причем впервые внутренний валовый продукт преодолел отметку в 200 триллионов рублей. Но ключевые цели все же связаны с демографией. Неслучайно 2024-й в России был Годом Семьи.

«Особое внимание уделяем многодетным. По поручению главы государства установлен единый статус таких семей — по всей стране. Ряд преференций предусмотрен на федеральном уровне. Например, повышенный налоговый вычет или субсидия в 450 тысяч рублей для погашения ипотеки. Ею в прошлом году воспользовались почти 160 тысяч семей. Продлили ее действие при рождении третьего и последующих малышей до конца 2030 года», — отметил Мишустин.

Особое внимание — здравоохранению. Профильный нацпроект позволил построить и отремонтировать свыше десяти тысяч медучреждений первичного звена, установить в них 230 тысяч единиц оборудования. Больше половины новой техники — отечественного производства.

«Люди теперь приходят в современные учреждения, где есть нужная техника, где созданы комфортные условия. Мы понимаем, что добиться этого удалось еще не везде. Но по поручению президента мы продлили программу модернизации первичного звена. От его состояния зависит не только качество оказываемой помощи, но и желание самого человека проверить здоровье, что очень важно», — добавил премьер.

В основе роста благосостояния граждан — суверенная экономика, а для нее нужны подготовленные кадры. Сейчас их остро не хватает. Безработица на рекордно низком уровне. Помочь должны новые образовательные программы, например, «Профессионалитет».

«Это, фактически, отраслевое управление колледжами. Предприятия имеют возможность разработать свою программу, организовать практику обучения, сформировать контрольные цифры приема и получить готового специалиста», — объяснил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Но развивать будут и высшее образование. К 2036-му году в стране развернут сеть из 40 университетских кампусов мирового уровня.

«Конечно же, ключевая задача — это рост качества и доступности образования. В части высшего образования Михаил Владимирович отметил результаты пилотного проекта: мы уходим от бакалавриата и магистратуры, у нас будет высшее образование и специализированное высшее образование», — уточнила заместитель председателя Комитета Государственной думы РФ по науке и высшему образованию Екатерина Харченко.

Другая важная тема — строительство. В прошлом году было введено в эксплуатацию более ста миллионов квадратных метров жилья, это лишь немногим меньше рекордного 2023 года. Но сейчас отрасль тормозят высокие ставки по ипотеке.

«Мы мониторим в еженедельном режиме. Создали специальную группу, с Центральным Банком этим занимаемся, правительство, губернаторы. Каждую неделю смотрим, что происходит на рынке, сколько выдано ипотеки, сколько проектов строится, где, если видим замедление строительства, смотрим, нет ли где-то административных барьеров, которые мешают застройщикам. Очень надеемся, что инфляция и ставка снизятся, и мы выйдем из этой ситуации с наименьшими потерями», — объяснил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

Похожая задача стоит и в промышленности. Она стала по-настоящему независимой, растет выпуск высокотехнологичных продуктов, но есть риск переохлаждения экономики.

«Наша промышленность уже не первый год демонстрирует хорошую динамику. По итогам 2024 года она прибавила 4,6%, во многом благодаря обрабатывающему сектору, где выпуск увеличился на 8,5%. Значительный вклад в этот результат внесло наше машиностроение. Оно нарастило свои объемы высокотехнологичной продукции почти на 20%. Практически все другие направления так же уверенно завершили этот год», — добавил Мишустин.

Пожалуй, ключевой итог, несмотря на беспрецедентное давление — российская экономика не просто растет, а становится в полной мере «человеко ориентированной», что иллюстрируют самые важные показатели: рост реальных доходов, минимального размера оплаты труда и продолжительности жизни. Депутаты, вероятно, имели это в виду, когда своим постановлением одобрили работу правительства.