В Москве проходит форум креативных индустрий ArtMasters

О развитии креативной экономики России в эти дни говорят в Москве. В столице стартовал федеральный форум ArtMasters, он собрал представителей творческой индустрии — кино, театра, музыки.

Запланированы более сотни мероприятий, где будут делиться опытом и создавать новые интерактивные проекты. Форум также призван показать кадровый потенциал страны и рассказать о новых профессиях.

Это особенно важно в связи с поручением президента РФ Владимира Путина, он потребовал рассчитать кадровую потребность для достижения национальных целей.

«Будет как раз синхронизирована структура специальностей и профессий СПО, как раньше называлось направление подготовки в высшем образовании. Но в связи с тем, что сейчас идет эксперимент, и мы уходим от бакалавриата и магистратуры, и будет просто высшее образование и специализированное высшее, то как раз будет определено, чему же мы учим в СПО, и чему мы будем учить в высшем образовании. Поэтому то, что вы сказали уже делается по поручению президента», — отметила заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Екатерина Харченко.

Отмечу, что ArtMasters с 2022 года реализует амбициозные проекты, направленные на поддержку и продвижение креативных индустрий. Организация была создана по поручению президента. Экспертами форума станут известные артисты и музыканты.