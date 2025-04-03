В России поступит в продажу новая версия гибридного внедорожника Tank 700

Эта модель объединит в себе преимущества уже существующих.

Уже летом в России можно будет приобрести внедорожник Tank 700 в исполнении Hi-Performance. Мощная бензоэлектрическая установка с возможностью подзарядки, как у топового Tank 700 Edition One и экстерьер без агрессивного обвеса, как у «средней» комплектации Superior — словом, эта модель объединит в себе преимущества уже существующих.

Tank 700 появился на российском рынке осенью 2024 года года. Ему не потребовалось много времени, чтобы стать самой востребованной и дорогостоящей моделью марки. Сейчас модификаций у внедорожника две: трехлитровый мотор мощностью 354 лошадиные силы и 422-сильная гибридная силовая установка.

Комплектаций у Tank 700 три: базовая Premium, «средняя» Superior и топовая Edition One. К слову, последнюю выделяет не только мощная бензоэлектрическая установка, но и спортивный карбоновый обвес, а также 22-дюймовые колесные диски — самые крупные.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что всего четыре бренда электромобилей смогли принести своим владельцам прибыль.