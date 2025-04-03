Всего четыре бренда электромобилей смогли принести своим владельцам прибыль

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 16 0

Три из них родом из Китая.

Всего четыре бренда электромобилей смогли принести своим владельцам прибыль

Фото: www.globallookpress.com/Zheng Huansong

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За весь 2024 год лишь четыре бренда электромобилей смогли окупить затраты и принести своим владельцам прибыль. Об этом стало известно благодаря свежему исследованию, проведенному компанией Rho Motion.

Как оказалось, электромобили являются крайне убыточным товаром — американская компания Tesla, которая долгое время являлась лидером этой отрасли рынка, отчиталась о первой полученной прибыли лишь спустя 12 лет со старта продаж первых моделей.

Tesla Model YTesla Model Y. Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Michael Bihlmayer

На сегодняшний день, догнать Tesla, принадлежащую миллиардеру Илону Маску, смогли всего три марки — BYD, Li Auto и Seres. Все они, как нетрудно догадаться, родом из Китая.

Фото: www.globallookpress.com/Marek Antoni Iwanczuk

Причем, вероятнее всего, в ближайшее время у них есть шанс не только догнать, но и перегнать Tesla, ведь сегодня, в связи с политической ситуацией в Соединенных Штатах, многие потребители обрушились на Маска с критикой, призывая бойкотировать его автомобили.

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