«Трудно не испытывать восхищения»: отец Илона Маска о Путине

По его мнению, президент России — сильный лидер, которому можно доверять.

Отец американского бизнесмена Илона Маска — Эррол Маск — заявил в интервью BBC News, что вся его семья восхищается президентом России Владимиром Путиным.

«Я думаю, как семья, мы определенно немного восхищаемся господином Путиным. Было бы глупо не восхищаться, потому что он всегда спокоен. Я слушаю его речи, он говорит логичные вещи. Если оценивать его как мужчина мужчину, <…> очень трудно не испытывать восхищения по отношению к господину Путину», — сказал он.

Маск назвал Путина примером сильного лидера, который внушает доверие. В ходе беседы Эррол привел позицию своего сына Илона. Старший советник президента США назвал конфликт на Украине «самой большой коррупционной машиной в истории человечества».

«Это коррупция, воровство и мошенничество», — сказал отцу Илон.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Илон Маск будет платить алименты матери своего предполагаемого ребенка. Женщина получит как единовременную, так и регулярные выплаты.