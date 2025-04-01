«Постановления суда не потребуется»: Илон Маск будет платить алименты матери своего предполагаемого ребенка

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 41 0

Илон Маск будет платить алименты матери своего предполагаемого ребенка

«Постановления суда не потребуется»: Илон Маск будет платить алименты матери своего предполагаемого ребенка

Фото: Reuters/Nathan Howard

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Женщина получит как единовременную, так и регулярные выплаты.

Американский предприниматель и старший советник президента США Илон Маск выплатит матери своего предполагаемого ребенка Эшли Сент-Клер 2,5 миллиона долларов. Об этом он сообщил в личном блоге в соцсетях.

«Не знаю, мой это ребенок или не мой, но я не против узнать. Никакого постановления суда не требуется», — написал предприниматель.

Илон Маск также добавил, что намерен передавать женщине по 500 тысяч долларов регулярно.

О том, что предполагаемым отцом ее ребенка может быть предприниматель, блогер и писательница Эшли Сент-Клер написала в соцсетях в феврале 2025 года. Если информация подтвердится, это будет 13-й по счету наследник Илона Маска.

Ранее 5-tv.ru писал, что Илон Маск намерен сократить расходы США на триллион долларов. Он рассказал, что в правительстве США нашлось место мошенничеству и лишним тратам. В качестве примера последних бизнесмен привел опрос, который обошелся властям в один миллион миллиард долларов.

Впервые Маск предложил сократить расходы американского бюджета 21 января. Бизнесмен считает разумным начать с суммы в четыре миллиарда в день. Таким образом он надеется уменьшить федеральный дефицит в следующем году.

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