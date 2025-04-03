Прекращение огня и прямое авиасообщение: как прошел визит Дмитриева в Вашингтон

Для того, чтобы все разногласия между Россией и США были решены, потребуется еще ряд встреч.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что в ходе визита в США ему удалось достичь прогресса по договоренности о прекращении огня на Украине.

Дмитриев провел в Вашингтоне встречу с ключевыми членами администрации американского лидера Дональда Трампа. Он сообщил, что между Россией и США все еще есть разногласия, однако стороны делают все возможное, чтобы преодолеть их.

С представителями администрации Трампа Дмитриев обсуждал сотрудничество по Арктике и редкоземельным элементам. Глава РФПИ подчеркнул, что для решения всех разногласий по конфликту на Украине потребуется еще ряд встреч России и США.

Был поднят вопрос о восстановлении прямого авиасообщения между Россией и США. Дмитриев также сообщил, что пригласил американских коллег посетить Россию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Дмитриев и Уиткофф встретились в Вашингтоне. Это был первый официальный визит представителя РФ в США с начала специальной военной операции.