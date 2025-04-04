Фехтовальщицу из США дисквалифицировали за отказ от поединка с трансгендером*

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 31 0

Фехтовальщицу из США дисквалифицировали за отказ от поединка с трансгендером

Фехтовальщицу из США дисквалифицировали за отказ от поединка с трансгендером

Фото: Егор Алеев/ТАСС

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Судья счел ее поведение неспортивным.

Американская фехтовальщица Стефани Тернер была дисквалифицирована за отказ соревноваться с трансгендером*, пишет The New York Post.

Встретившись с соперницей, Тернер сняла маску и встала на колено. Таким образом она показала, что не будет принимать участие в схватке. Судья расценил поведение фехтовальщицы как «неспортивное» и дисквалифицировал ее.

Американский президент Дональд Трамп ранее запретил трансгендерам участвовать в женских американских турнирах. Он заявил, что таким образом надеется вернуть культуру и законы, которые заменят «крестовый поход радикальных левых против биологической реальности».

На Олимпийских играх в Париже прогремела череда скандалов, связанных с трансгендерными спортсменами. Особенно громким был случай с женским боксерским турниром, который выиграл биологический мужчина Имам Халиф.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что с Элисом Купером разорвали контракт из-за фразы про трансгендеров. Музыкант считает, что эксперименты со сменом пола — это «новомодная причуда».

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