Фехтовальщицу из США дисквалифицировали за отказ от поединка с трансгендером*

Судья счел ее поведение неспортивным.

Американская фехтовальщица Стефани Тернер была дисквалифицирована за отказ соревноваться с трансгендером*, пишет The New York Post.

Встретившись с соперницей, Тернер сняла маску и встала на колено. Таким образом она показала, что не будет принимать участие в схватке. Судья расценил поведение фехтовальщицы как «неспортивное» и дисквалифицировал ее.

Американский президент Дональд Трамп ранее запретил трансгендерам участвовать в женских американских турнирах. Он заявил, что таким образом надеется вернуть культуру и законы, которые заменят «крестовый поход радикальных левых против биологической реальности».

На Олимпийских играх в Париже прогремела череда скандалов, связанных с трансгендерными спортсменами. Особенно громким был случай с женским боксерским турниром, который выиграл биологический мужчина Имам Халиф.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что с Элисом Купером разорвали контракт из-за фразы про трансгендеров. Музыкант считает, что эксперименты со сменом пола — это «новомодная причуда».

*— движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России