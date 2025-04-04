Надежная защита: доступ к профилю на Госуслугах будут блокировать при подозрении на взлом

Ограничения действуют 72 часа, за это время владелец сможет сменить пароль.

На Госуслугах появилось нововведение, которое поможет эффективнее бороться с мошенниками. Как сообщили в Минцифры, при подозрении на взлом личного кабинета доступ в приложение частично заблокируют.

Таким образом, аферисты не смогут получить информацию о финансах. А значит, и совершать операции со счетами жертвы. Ограничения будут действовать 72 часа. За это время владелец сможет сменить пароль и вернуть себе доступ к аккаунту.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мошенники начали звонить гражданам и заявлять о взломе аккаунта на портале Госуслуг. Об этом проинформировала пресс-служба Роскомнадзора в своем Telegram-канале.

В ведомство поступило множество сообщений от россиян, которые получали подозрительные звонки в мессенджерах и с неизвестных номеров — якобы от сотрудников Роскомнадзора. Злоумышленники сообщают гражданам о взломанном аккаунте на Госуслугах и заявляют, что для восстановления доступа к личному кабинету на сайте необходим номер СНИЛС.