Надежная защита: доступ к профилю на Госуслугах будут блокировать при подозрении на взлом

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Доступ к профилю на Госуслугах будут блокировать при подозрении на взлом

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Ограничения действуют 72 часа, за это время владелец сможет сменить пароль.

На Госуслугах появилось нововведение, которое поможет эффективнее бороться с мошенниками. Как сообщили в Минцифры, при подозрении на взлом личного кабинета доступ в приложение частично заблокируют.

Таким образом, аферисты не смогут получить информацию о финансах. А значит, и совершать операции со счетами жертвы. Ограничения будут действовать 72 часа. За это время владелец сможет сменить пароль и вернуть себе доступ к аккаунту.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мошенники начали звонить гражданам и заявлять о взломе аккаунта на портале Госуслуг. Об этом проинформировала пресс-служба Роскомнадзора в своем Telegram-канале.

В ведомство поступило множество сообщений от россиян, которые получали подозрительные звонки в мессенджерах и с неизвестных номеров — якобы от сотрудников Роскомнадзора. Злоумышленники сообщают гражданам о взломанном аккаунте на Госуслугах и заявляют, что для восстановления доступа к личному кабинету на сайте необходим номер СНИЛС.

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