«Будьте бдительны!» — РКН раскрыл новую схему телефонного мошенничества

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 33 0

В Роскомнадзоре предупредили о мошенниках, которые звонят от имени ведомства

«Будьте бдительны»: Росскомнадзор раскрыл новую схему телефонного мошенничества

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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Ведомство напоминает о том, что не стоит верить звонкам, поступающим через мессенджеры якобы от госслужащих.

Мошенники начали звонить гражданам и заявлять о взломе аккаунта на портале Госуслуг. Об этом проинформировала пресс-служба Роскомнадзора в своем Telegram-канале.

В ведомство поступило множество сообщений от россиян, которые получали подозрительные звонки в мессенджерах и с неизвестных номеров — якобы от сотрудников Роскомнадзора. Злоумышленники сообщают гражданам о взломанном аккаунте на Госуслугах и заявляют, что для восстановления доступа к личному кабинету на сайте необходим номер СНИЛС.

«Напоминаем, что государственные органы никогда не звонят через мессенджеры и не запрашивают персональные данные. Должностные лица Роскомнадзора не имеют никакого отношения к этим звонкам. Будьте бдительны!», — предупреждает ведомство.

Ранее 5-tv.ru писало о том, что в Нижнем Новгороде мошенники наживались на пенсионерах. Под видом газовщиков злоумышленники навязывали людям услуги, которые им не требовались, или убеждали их в необходимости замены исправного оборудование. Кроме того, даже самые дешевые детали продавали в несколько раз дороже их рыночной стоимости.

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