За ночь над территорией России сбили более 100 беспилотников ВСУ

Минобороны: за ночь над регионами России сбили 107 беспилотников
Фото: © РИА Новости
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Киевский режим предпринял попытку совершить массированную атаку на РФ.
Минувшей ночью средства противовоздушной обороны отразили массированную атаку украинских беспилотников ВСУ на регионы России. Было уничтожено 107 дронов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что 34 БПЛА ликвидировали над Курской областью, 30 в Орловской, 18 — Липецкой, семь в Калужской области. Помимо этого, по четыре беспилотника ПВО сбили над Ростовской областью и акваторией Азовского моря. Еще по три уничтожили при попытке нанести удар по Тамбовской области и по территории Московского региона.
Также два дрона противника перехватили в Брянской области. И по одному в Воронежской и Тульской.
По словам губернатора Орловской области Андрея Клычкова, никто их жителей не пострадал. На местах происшествия ведутся проверки.
«Очередное подтверждение бесчеловечности и недоговороспособности киевского режима. Мы продолжаем всеми силами поддерживать наших бойцов в зоне СВО, каждый день приближающих нашу Победу!» — написал он в своем Telegram-канале.
На регионы РФ регулярно совершаются атаки с украинской стороны после начала специальной военной операции, о начале которой президент России Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ задействуют не только беспилотники, но и обстреливают у границы ракетами.
Ранее 5-tv.ru сообщил, как российские бойцы освободили Пантелеймоновку.
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