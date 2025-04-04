За ночь над территорией России сбили более 100 беспилотников ВСУ

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 117 0

Минобороны: за ночь над регионами России сбили 107 беспилотников

Над регионами России сбили более 100 украинских беспилотников

Фото: © РИА Новости

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Киевский режим предпринял попытку совершить массированную атаку на РФ.

Минувшей ночью средства противовоздушной обороны отразили массированную атаку украинских беспилотников ВСУ на регионы России. Было уничтожено 107 дронов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что 34 БПЛА ликвидировали над Курской областью, 30 в Орловской, 18 — Липецкой, семь в Калужской области. Помимо этого, по четыре беспилотника ПВО сбили над Ростовской областью и акваторией Азовского моря. Еще по три уничтожили при попытке нанести удар по Тамбовской области и по территории Московского региона.

Также два дрона противника перехватили в Брянской области. И по одному в Воронежской и Тульской.

По словам губернатора Орловской области Андрея Клычкова, никто их жителей не пострадал. На местах происшествия ведутся проверки.

«Очередное подтверждение бесчеловечности и недоговороспособности киевского режима. Мы продолжаем всеми силами поддерживать наших бойцов в зоне СВО, каждый день приближающих нашу Победу!» — написал он в своем Telegram-канале.

На регионы РФ регулярно совершаются атаки с украинской стороны после начала специальной военной операции, о начале которой президент России Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ задействуют не только беспилотники, но и обстреливают у границы ракетами.

Ранее 5-tv.ru сообщил, как российские бойцы освободили Пантелеймоновку.

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