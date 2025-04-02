Под шквалом дронов: как российские бойцы освободили Пантелеймоновку

Вооруженные силы Украины обстреляли Горловку. К этой минуте известно о 16 пострадавших, одна из них скончалась в больнице. Чтобы обезопасить город от вражеских ударов, нужно вытеснить националистов из окрестных поселков. Важный шаг уже сделан: освобождена Пантелеймоновка, а наши войска продвигаются дальше на северо-запад. Подробно о ситуации на этом участке рассказал корреспондент «Известий» Валентина Трушнина.

Появились кадры боев за Пантелеймоновку. Расчеты ударных беспилотников и артиллерия уничтожает огневые точки противника. А штурмовики 68-го гвардейского танкового полка 150-й мотострелковой дивизии группировки «Юг» штурмуют одно здание за другим, забрасывая противника ручными гранатами. Подбираются вплотную и забрасывают внутрь заряд помощнее — противотанковую мину.

Но самая сложная часть операции была до этого, когда штурмовикам пришлось скрытно пересекать открытое поле, чтобы подойти на расстояние броска. И все это в условиях, когда в небе сотни вражеских дронов.

«А так мастерили даже вплоть до того, что из маскировочной сети делали „Лешего“, если по „открытке“ идешь — превращаешься в стог сена, ну смекалка военная, и он пролетает, он не видит, у него камера плохая, не улавливает. И вот замер и потихоньку продвижение по сто метров, по 50 продвигались. И делали даже на маскировочную сеть полностью, как будто это куча мусора лежит — бутылки, склянки», — рассказал штурмовик 68-го гвардейского танкового полка 150-й МСД группировки войск «Юг» с позывным «Сема».

Бойцы в таких условиях понимают, что после начала штурма, когда они себя обнаружат, пути назад уже нет.

«А выйти уже смысла нет. Тебе только вперед надо будет идти. Выйти не дадут. Надо стараться занять позицию, укрепиться и ждать дальнейшего продвижения наших сзади. То есть продвижение идет, идет, мы укрепляемся, заходим, а там уже общими силами нам намного легче работать», — отметил боец.

На этом направлении зафиксирован новый рекорд — на одного бойца, который шел на позиции, противник направил 40 FPV-дронов. По вражеским солдатам бойцы стреляют реже, чем по дронам-камикадзе. На них, по сути, строится вся оборону ВСУ.

«Просто я не знаю как словами это передать. Человек, который это не испытал, он не сможет понять. Смотришь смерти в глаза и видишь, как она на тебя летит и думаешь, как бы, каким образом отойти, укрыться. С дроном страшнее, потому что когда ведешь стрелковый бой, ты видишь своего противника, ты знаешь где он находится. В стрелковом бою они против нас не тянут, потому что мы своим напором их берем», — рассказал штурмовик 68-го гвардейского танкового полка 150-й МСД группировки войск «Юг» с позывным «Рус».

Тяжелее всего в этих условиях медикам, которые эвакуируют раненых. Люди с носилками — групповая цель.

«Если мы на открытой местности, тут вариант только один — бежать. Причем раненого под руки и бежать. Носилки оставляются. Если мы ближе к лесополосе, ближе к зданиям то, естественно, разбегаемся по укрытиям. Все в одно место никогда не бежим. Чтобы противнику было сложнее сконцентрировать внимание», — поделился фельдшер 68-го гвардейского танкового полка 150-й МСД группировки войск «Юг» с позывным «Амур».

Благодаря героизму наших бойцов Пантелеймоновка освобождена. Подкрепление ВСУ, которое пыталось спасти ситуацию — уничтожено.

Наступление здесь — крайне важно. Именно с этого участка фронта ВСУ отправляют дроны на Горловку, где только вчера от удара по гражданскому автобусу были ранены 15 мирных жителей. Наши бойцы отомстят за них.