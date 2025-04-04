Главное — не сойти с ума: Сергей Дружко о людях с экстрасенсорными способностями

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Александра Якимчук
Александра Якимчук Эксклюзив 36 0

Сергей Дружко: людям со сверхспособностями сложно не сойти с ума

Фото, видео: © РИА Новости/Пелагия Тихонова. 5-tv.ru

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Знаменитый телеведущий лично знаком с теми, кто обладает сверхъестественными талантами.

Человеку со сверхспособностями сложно не сойти с ума. Об этом корреспонденту 5-tv.ru рассказал актер и телеведущий Сергей Дружко.

По словам знаменитости, он знаком с людьми, у которых есть экстрасенсорные таланты, однако он не считает их счастливчиками. Напротив, телеведущий утверждает, что у этих людей не самая простая жизнь.

«Не сойти с ума от этого (магических сил. — Прим. ред.) достаточно сложно. Я знаю людей, которые обладают определенными способностями. Это сложно. Это тяжелый труд», — подчеркнул Дружко.

Он отметил, что, к счастью, большинство обладателей различных сил помогает людям, а не вредит им.

Сам бы телеведущий не хотел иметь сверхспособности, особенно — дар предвидения. И считает, что их отсутствие у большинства людей — подарок Бога.

«Знать то, что тебе уготовано завтра — это не всегда хорошо. Ты теряешь ощущение неизвестного, как бы это банально не звучало, и таким образом пропадает интерес к жизни. Поэтому то, что нас Господь Бог в этом смысле обделил — это божественный дар, считаю я», — рассуждал Дружко.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Сергей Дружко раскрыл новый секрет мироздания.

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Главное — не сойти с ума: Сергей Дружко о людях с экстрасенсорными способностями

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