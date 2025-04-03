«Эгоизм побеждает эгоизм»: Сергей Дружко раскрыл новый секрет мироздания

По словам знаменитого телеведущего, есть то, что заставляет человечество деградировать. Как от этого спастись?

Актер и телеведущий Сергей Дружко раскрыл весьма неутешительные для всего человечества истины, о которых многие сегодня не задумываются. Поговорить со звездой отечественного интернета корреспонденту 5-tv.ru удалось на премьере сериала «Гипнозис».

По словам Дружко, люди неумолимо деградируют, что становится причиной популярности в массах различных «ясновидящих», которые якобы способны помочь людям в этой тяжелой обстановке.

«Вся жизнь построена на том, что эгоизм побеждает эгоизм, и на этом идет развитие человечества. Пока, по крайней мере так. К сожалению, мы крайне примитивны, увы. И с каждым годом мы деградируем все больше и больше, и самое ужасное, что никто не хочет этому помешать. Статистика показывает, что в момент тяжелых времен, когда наступают кризисные моменты — появляется „пена“. И во главе этой „пены“, как раз, так называемые, экстрасенсы и знахари, которых мы видим на экранах телевизоров», — считает телеведущий.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что послужило причиной странной смерти звезды «Битвы Экстрасенсов» Юлии Корнеевой.