В Турции горит пятизвездочный отель Marmaris Palace

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 91 0

Шесть человек пострадали в ходе пожара в пятизвездочном отеле в Турции

Фото, видео: www.globallookpress.com/Onur Dogman; 5-tv.ru

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Есть пострадавшие.

Шесть человек пострадали в ходе пожара в пятизвездочном отеле Marmaris Palace в городе Мармарис в провинции Мугла на юго-западе Турции. Кадры с места происшествия публикует газета Star.

Согласно данным информационного агентства DHA, в отеле на момент пожара находились 680 постояльцев, все были успешно эвакуированы.

Шесть человек надышались дымом и были доставлены в больнице. Их состояние оценивается, как хорошее.

Предположительно, очаг возгорания был в бойлерной, после чего пламя перекинулось на жилые номера. Произошло все рано утром. Другие подробности происшествия еще предстоит установить.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что тело погибшего при землетрясении россиянина нашли в Мьянме. Мужчина работал учителем в местной средней школе. В ряде стран Азии 28 марта произошло разрушительное землетрясение. В Мьянме было зафиксировано две волны сейсмической активности. Первая достигла магнитуды в 7,7 балла, вторая — 6,4. Эпицентр одного из них землетрясений располагался в 31 километре на северо-западе от города Мандалай. Уже известно о более чем 2,7 тысячи погибших и нескольких сотнях пропавших без вести.

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