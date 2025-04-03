Тело погибшего при землетрясении россиянина нашли в Мьянме

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 207 0

ТАСС: из-под завалов в Мьянме вытащили тело россиянина

Тело погибшего при землетрясении россиянина нашли в Мьянме

Фото: www.globallookpress.com/Cai Yang

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Землетрясение в Мьянме

Мужчина работал учителем в местной средней школе.

Предположительно, тело россиянина, вытащили из-под завалов в Мандалае в Мьянме. Об этом сообщает ТАСС.

По информации медиков, которую приводит агентство, погибший работал учителем в местной школе.

«С ним был обнаружен паспорт. Фрагменты его тела будут направлены в Москву для генетической экспертизы», — сообщил инсайдер.

В ряде стран Азии 28 марта произошло разрушительное землетрясение. В Мьянме было зафиксировано две волны сейсмической активности. Первая достигла магнитуды в 7,7 балла, вторая — 6,4. Эпицентр одного из них землетрясений располагался в 31 километре на северо-западе от города Мандалай. Уже известно о более чем 2,7 тысячи погибших и нескольких сотнях пропавших без вести.

В регионе все еще идут спасательные работы. В частности, в Мьянму направилось более 100 российских спасателей для оказания помощи пострадавшим и ликвидации последствий бедствия, также был развернут мобильный гсопиталь МЧС РФ.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что переживший землетрясение в Мьянме россиянин рассказал об обрушении своего дома.

Тема:
Землетрясение в Мьянме
2 апр
В Мьянме полноценно заработал аэромобильный госпиталь МЧС России
2 апр
В Мьянме россиянин пропал без вести после землетрясения
1 апр
Число жертв землетрясения в Мьянме превысило 2700 человек
1 апр
Спаслось только двое: переживший землетрясение в Мьянме россиянин рассказал об обрушении своего дома
1 апр
В Мьянму для ликвидации землетрясения вылетели еще 50 спасателей МЧС
1 апр
Сильная жара и проблемы со связью: в Мьянме продолжаются спасательные работы после землетрясения
31 мар
Число жертв землетрясения в Мьянме превысило две тысячи
31 мар
Мьянма объявила недельный национальный траур по жертвам землетрясения
31 мар
«Думали, погибнем»: в Мьянме продолжают ликвидировать последствия землетрясения
31 мар
МЧС РФ начало перегруппировку 120 спасателей в Мьянме
+6° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
84.55
-0.32 91.20
-0.76
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 апреля для всех знаков зодиака

Последние новости

9:05
На кону миллион рублей: Иосиф Пригожин решил привести себя в форму к лету
8:49
Время чайку пошвыркать с брусничкой: как снимали «Любовь и голуби»
8:33
Мест нет: в Петербурге прошел концерт Королевского Бангкокского оркестра
8:20
Тело погибшего при землетрясении россиянина нашли в Мьянме
8:06
Страшная ловушка: психолог объяснил, почему мать контролирует взрослых детей
7:55
Острый дефицит: в России возникла нехватка льготных лекарств от рассеянного склероза

Сейчас читают

Хаб альтернативного газа для Юго-Восточной Европы наращивает импорт российского
«Не знаю, что с шевелюрой: как Евгений Цыганов будет выглядеть в старости
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 апреля для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Какие постройки на даче облагаются налогом с 2025 года
🌓Чем опасен коридор затмений с 7 марта по 5 апреля 2025
🌓Чем для Овнов опасно солнечное затмение 29 марта 2025
Кто ты из корейской дорамы по знаку зодиака — гороскоп