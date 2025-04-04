Корабли РФ и Индии провели стрельбы на учениях в Бенгальском заливе

|
Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 24 0

На различных этапах были задействованы палубные вертолеты морской авиации.

Корабли РФ и Индии провели стрельбы на учениях в Бенгальском залив

Фото: www.globallookpress.com/ Iranian Army Office

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Россия и Индия провели совместные артиллерийские стрельбы в рамках военно-морских учений «Индра Нэви-2025». Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщило Министерство обороны Российской Федерации.

Отработка различных тактических задач проходила в Бенгальском заливе — ВМФ РФ и ВМС Индии попрактиковались в маневрировании, борьбе с БпЛА и безэкипажными катерами условного противника, а также выполнили задачи по конвоированию судна и организации пополнения запасов на ходу траверзным способом. Артиллерийские же стрельбы проводились по морским и воздушным целям.

В учениях были задействованы российские и индийские вертолеты «Ка-27М» и «Четак», а также корветы «Резкий», «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», Кутар», средний морской танкер «Печенега» и эсминец «Рана».

После успешного выполнения всех поставленных задач, корабли обеих стран проследовали в индийский порт Ченнаи, где состоялась официальная церемония закрытия учений.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВМС США стягивают к побережьям Ближнего Востока все больше и больше авианосцев.

+5° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 65%
84.38
-0.17 93.16
1.96
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 апреля для всех знаков зодиака

Последние новости

11:30
Придется переплачивать? Взлетит ли iPhone в цене из-за пошлин Трампа
11:18
Корабли РФ и Индии провели стрельбы на учениях в Бенгальском заливе
11:07
Песков оценил возможность возобновления диалога с Европой
10:55
«Есть ожидания»: телефонный разговор Путина и Трампа может состояться сегодня
10:44
«Я и есть Россия»: почему проект «Разгон» набирает популярность у школьников
10:36
ТОП-5 автоновинок весны: какие знаковые модели вскоре появятся у дилеров

Сейчас читают

«Предварительно»: на спасение Паши Техника требуется почти 16 миллионов рублей
За ночь над территорией России сбили более 100 беспилотников ВСУ
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 7 по 13 апреля
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Какие постройки на даче облагаются налогом с 2025 года
🌓Чем опасен коридор затмений с 7 марта по 5 апреля 2025
🌓Чем для Овнов опасно солнечное затмение 29 марта 2025
Кто ты из корейской дорамы по знаку зодиака — гороскоп