Авианосцев много не бывает? США стягивают свои лучшие войска на Ближний Восток

Выдержат ли Штаты войну с Ираном?

ВМС США стягивают к побережьям Ближнего Востока все больше и больше авианосцев для давления на Иран. Политический аналитик издания EADaily Вячеслав Михайлов объяснил, с чем связано такое резкое обострение ситуации в регионе и чем это грозит остальному миру.

Давление на Иран со стороны США началось с возвращения на пост президента Штатов Дональда Трампа. Буквально сразу же после вступления в должность он обвинил бывшего американского лидера Джо Байдена и его администрацию в том, что они позволили Ирану нарастить его боевую мощь.

По словам Трампа, Иран не имеет права поддерживать хуситов, которые воюют с Израилем и нападают на гражданские суда в Красном море. Под предлогом защиты мирных граждан Израиля и обеспечения безопасности на воде, Трамп направил в ближневосточную акваторию американский авианесущий крейсер USS Carl Vision (CVN-70), а также продлил срок пребывания там авианосца USS Harry S. Truman (CVN-75). Также, многие инсайдеры сообщают о том, что на острове, находящемся неподалеку от Ближнего Востока заметно возросло присутствие американских стратегических бомбардировщиков-невидимок B-2 Spirit, военно-транспортных самолетов C-17 Globemaster III и топливозаправщиков KC-135 Stratotanker.

Подобные шаги США говорят о том, что Трамп готовится к затяжному и тяжелому конфликту с Ираном, который может начаться буквально в любой момент. Однако, усиление армии на Ближнем Востоке ставит под угрозу контроль Америки над другими регионами, включая их главный приоритет — Китай. По итогу может получиться так, что бросив все силы на сдерживание Ирана, Штаты могут истощить собственную армию и лишиться превосходства во многих регионах мира.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что США вводят новые пошлины на товары из других страны в размере до 50%.