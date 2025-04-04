Продажи автомобилей в России в марте упали на 45,5%

За год продажи легковых автомобилей в России сократились практически вдвое. Об этом сообщило аналитическое агентство «Автостат», основываясь на показателях российского рынка.

Согласно полученным данным, по состоянию на март 2025 года, в России за месяц реализовывается 79,8 тысяч новых легковых транспортных средств. Год назад, в марте 2024 года, этот показатель был на 45,5% выше — 83,1 тысяч.

Лидером отечественного рынка остается компания Lada, на продукцию которой приходится 31% всего рынка — около 25 тысяч проданных машин. Следом за ней, с заметным отставанием идут китайские бренды Haval и Cherry, с 9,8 и 8,4 тысячами проданных автомобилей соответственно.

Всего же, за первый квартал 2025 года в России было продано 246,9 тысяч новых легковых автомобилей — это на целых 25% меньше, чем за эти же три месяца в прошлом году.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что за весь 2024 год лишь четыре бренда электромобилей смогли окупить затраты и принести своим владельцам прибыль.