«Игры с возрастом»: геронтолог из МГУ усомнился в существовании 140-летнего афганца

|
Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 26 0

Геронтолог Новоселов: информация о 140-летнем афганце вряд ли достоверна

+«Игры с возрастом»: геронтолог из МГУ усомнился в существовании 140-летнего афганца

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

С прожитым веком риск смерти ежегодно превышает 50%.

Информация о 140-летнем мужчине из афганской провинции Хост может оказаться недостоверной. Такое мнение озвучил врач-гериатр и руководитель секции геронтологии при МГУ Валерий Новоселов в беседе с aif.ru. Во-первых, эксперт подчеркнул, что мужчины в среднем живут меньше, чем женщины.

Да и тем более, по словам врача, если бы человеку удалось дожить до столь преклонного возраста, то он находился бы в очень тяжелом физическом состоянии.

«На планете нет достоверно зарегистрированных мужчин старше 114-115 лет. А рекорд в 122 года и 164 дня, который приписывают Жанне Кальман — ложный. Существует более 100 объективных признаков, доказывающих, что возраст был сфальсифицирован», — рассказал специалист.

В 1960-е годы на Кавказе фиксировали случаи «долгожителей», которым, якобы было 168 лет. По словам геронтолога, это игры с возрастом, так как нет ни документов, ни других достоверных источников, которые могли бы подтвердить возраст человека.

Также, по мнению врача, после 100 лет наступает полное психофизиологическое разложение — деменция, гиподинамия, недержание, необходимость посторонней помощи при передвижении. В том числе он заявил, что после 100 лет риски умереть превышают 50% ежегодно.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что среди американских «пенсионеров» обнаружены трехсотлетние долгожители. В США как минимум 16 миллионов человек получают пенсию после своей смерти. Пока это лучший показатель уровня коррупции в пенсионном фонде Штатов.

+15° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 39%
84.38
-0.17 93.16
1.96
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 апреля для всех знаков зодиака

Последние новости

19:17
Награда за раскол: Помпео удостоен ордена за помощь в уничтожении православия на Украине
19:00
Гармония в семье: прогноз Таро на неделю с 7 по 13 апреля
18:49
Европа пытается саботировать переговоры России и США
18:35
«Игры с возрастом»: геронтолог из МГУ усомнился в существовании 140-летнего афганца
18:19
Скандал в Петербурге: десятки нарушений выявили в работе Государственной жилищной инспекции
18:04
Главное — не сойти с ума: Сергей Дружко о людях с экстрасенсорными способностями

Сейчас читают

«Значит, ты уже большой»: «Город 312» перевыпустили песню «Фонари»
Российские бойцы освободили Розовку и Успеновку в Донецкой Народной Республике
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым
Не только «Паразиты» и «Игра в кальмара»: В чем успех корейского кино?

Интересные материалы

Какие постройки на даче облагаются налогом с 2025 года
🌓Чем опасен коридор затмений с 7 марта по 5 апреля 2025
🌓Чем для Овнов опасно солнечное затмение 29 марта 2025
Кто ты из корейской дорамы по знаку зодиака — гороскоп