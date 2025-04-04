Сошел с рельсов: в Новой Москве ремонтный поезд задавил человека

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Стефания Чашина
Стефания Чашина Эксклюзив 47 0

В Новофедоровском человек погиб под вагоном сошедшего с рельсов поезда

Сошел с рельсов: в Новой Москве ремонтный поезд задавил человека

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Причины инцидента пока выясняются.

В поселении Новофедоровское, которое расположено в Новой Москве, в результате железнодорожной аварии погиб человек, и трое пострадали. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Фото: Telegram/Официальный канал Московской межрегиональной транспортной прокуратуры/ mmtplegalnavigator

«По предварительным данным, сегодня днем на строящихся путях произошел сход ремонтного поезда», — доложила о произошедшем пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры в официальном Telegram-канале.

На данный момент подробности произошедшего устанавливаются. На месте работают представители Московско-Смоленской транспортной прокуратуры. Более того, к железнодорожным путям уже выехал заместитель прокурора Евгений Ноговицын.

В пресс-службе транспортной прокуратуры уточнили, что после получения всей информации, по итогам проведенной проверки, будет установлено: есть ли основания принятия мер прокурорского реагирования.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что девять вагонов с черным ломом металла сошли с рельсов в Красноярском крае. В результате следующие по путям составы были задержаны, а для восстановления движения были направлены восстановительные поезда.

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