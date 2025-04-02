Девять вагонов сошли с рельсов в Красноярском крае

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 24 0

Допущена небольшая задержка поездов.

Девять вагонов сошли с рельсов в Красноярском крае

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

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В Красноярском крае девять вагонов сошли с рельсов. Об этом сообщила пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры в своем Telegram-канале.

По информации ведомства, девять вагонов сошли с путей общего пользования без опрокидывания в районе станции Зеледеево в Емельяновском районе Красноярского края. Вагоны были гружены черным ломом металла.

Произошедшее вызвало временную задержку поездов.

«Причины и обстоятельства события устанавливаются. Для восстановления движения к месту направлены восстановительные поезда со станций Ачинск и Красноярск», — говорится в сообщении пресс-службы.

Региональная транспортная прокуратура начала проверку на предмет исполнения законодательства о безопасности движения, эксплуатации железнодорожного транспорта и соблюдения прав пассажиров.

Ранее 5-tv.ru писало о том, что при столкновении грузовика с поездом под Ярославлем пострадали 11 человек. Водитель фуры выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора. Мужчина, управляющий автомобилем, был госпитализирован в больницу. Травмы получили также десять пассажиров поезда.

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