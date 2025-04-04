Сергей Собянин: Электробусный парк Москвы насчитывает более 2,3 тыс. машин

Российская столица — первая в Европе по количеству электробусов. Их парк насчитывает более 2,3 тысячи машин. Электробусы курсируют по 190 маршрутам и ежедневно перевозят более 900 тысяч пассажиров. Об этом в своем Telegram-канале рассказал Сергей Собянин.

«В этом году к серийному производству готовится модель электробуса, разработанная по нашему заказу. Она будет отличаться увеличенным запасом хода после подзарядки. Тяговые батареи для машины будут производиться на заводе в Красной Пахре», — отметил мэр Москвы.

Среди других особенностей новой модели — элементы беспилотного управления, включая беспилотную постановку на зарядку, а также наличие машинного зрения и систем активной безопасности.

Планируется, что в 2025 году городской парк пополнят около 650 новых электробусов. Они заменят автобусы на десятках маршрутов столицы.

По соотношению цены и качества московский электробус — один из лучших в мире. Электробусы отвечают самым строгим в мире стандартам обслуживания пассажиров. Кроме того, они ощутимо снижают негативное влияние транспорта на экологию города. Замена одного автобуса на электробус сокращает выбросы углекислого газа на 60 тонн в год. Благодаря этому с 2018 по 2024 год удалось избежать около 190 тысяч тонн выбросов углекислого газа в атмосферу, а выбросов загрязняющих веществ стало меньше на 930 тонн.

Москва закупает электробусы по контрактам жизненного цикла. В течение 15 лет с момента передачи каждой машины в парк ГУП «Мосгортранс» производитель несет полную ответственность за ее техническую исправность и гарантирует безопасность эксплуатации.

Весной 2023 года город заключил контракты с ПАО «КамАЗ» и группой «ГАЗ» на поставку 1,2 тысячи электробусов. У новых машин 2023 и 2024 годов запас хода после подзарядки увеличен на 35 процентов — до 80–90 километров. Для комфорта пассажиров в салоне установлено адаптивное освещение, которое меняет цветовую гамму с холодной на теплую в зависимости от времени суток. Кроме того, в нем есть электрический отопитель, использование которого позволяет поддерживать оптимальную температуру и одновременно свести к минимуму негативное влияние на окружающую среду. Увеличенный передний указатель маршрута лучше виден издалека.

В 2024 году производители начали поставлять инновационные электробусы с обновленным дизайном. Новый ЛиАЗ отличается черными боковыми бортами. У последних моделей КамАЗа изменилась форма переднего капота и бампера, установлены другие вертикальные габаритные огни, противотуманные фары, а также корпус внешней основной светотехники. Кроме того, на задней маске кузова изменили вертикальные габаритные огни с указателями поворота и места установки внешней основной светотехники. Также там появился красный элемент, визуально соединяющий задние фары.

Параллельно с увеличением подвижного состава в городе активно развивается электрозарядная инфраструктура. Всего в парках, на маршрутах и конечных станциях установлено свыше 360 ультрабыстрых зарядных станций. В 2025 году в столице разместят еще более 250 зарядок.