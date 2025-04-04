«Хочу предупредить, вас, мужики»: Лукашенко рассказал, как содержать любовниц

Брать деньги из государственной казны «на кого-то» белорусский лидер не рекомендует.

Для служащих недопустимо пользоваться государственным бюджетом, в том числе средствами, выделяемыми на развитие Министерства спорта и туризма Белоруссиии, в личных интересах. Об этом заявил президент Республики Александр Лукашенко во время совещания по вопросам поддержки организациям физической культуры и спорта.

«По-мужски хочу сказать, что родных, близких, любовниц, еще кого-то, вы, пожалуйста, содержите за свои деньги. Зарабатывайте, где хотите, но их содержите. Это будет и по-человечески, и по-мужски правильно», — наставил всех чиновников глава государства в ходе совещания.

Более того, Лукашенко неоднократно подчеркнул, что проблем с отслеживанием денежных потоков нет, поэтому установить реальные статьи расходов нетрудно.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в конце марта в Минске состоялась церемония инаугурации президента Белоруссии Александра Лукашенко. Во дворце Независимости избранный президент, вступая в должность, произнес присягу на белорусском языке, а торжественную речь на русском — тоже государственном языке страны.