Избранный президент Белоруссии официально вступил в должность. Во дворце Независимости в Минске сегодня состоялась торжественная церемония инаугурации, во время которой Александру Лукашенко вручили удостоверение главы государства. Кстати, уже в седьмой раз. О том, что именно позволяет ему удерживать лидерские позиции и почему политическая биография так тесно переплетена с Россией, рассказал корреспондент «Известий» Алексей Прокин.

Во время присяги белорусского лидера в зале 1100 гостей. Церемония проходит во дворце Независимости. Присяга на белорусском, в тексте ровно 30 слов. Торжественная речь на русском, тоже государственном языке страны.

«Мы стали сильными, значимыми и заметными. Но, как бы странно это ни звучало, снова ходим по краю. По краю пропасти системного геополитического кризиса. И не только мы. Мир шатается: одни вызовы стремительно сменяют другие, горячих точек становится все больше, эскалация вокруг нас только усиливается. На пороге нашего дома стоят натовские войска и делают все, чтобы втянуть Беларусь в конфликт», — подчеркнул Лукашенко.

Сам дворец сооружение хоть и монументальное, но, как однажды сказал белорусский лидер, построил он его не для себя, а для народа. Зал торжественных церемоний — самый большой торжественный зал страны. А собирались гости в здании по соседству, в Белэкспо, в народе оно называется игриво — «Ромашка». Но цели на новую пятилетку самые серьезные. И цели эти вместе с Россией.

«Всегда так и будет, и другого выбора у нас нет, что Россия всегда, при любой нашей внешней политике будет самым близким и самым продвинутым нашим союзником и партнером», — заявил министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков.

Два десятка стендов с подарками от лидеров государств и не только. Президентство Лукашенко давно называют эпохой. 30 лет назад его считали борцом за справедливость, который рубит с плеча, но может навести порядок. Сегодня порядок — это одна из визитных карточек Белоруссии. Накануне церемонии Александр Лукашенко тоже, как говорят, «рубил дрова» и играл в хоккей.

В свое время Александр Лукашенко сказал, что президент — должность консервативная. Время показало и другое: консерватизм Лукашенко позволил Белоруссии выстоять, когда недруги пытались организовать здесь цветные революции.

«Мы стояли и стоим, не поддаваясь на провокации. И все это результат глобальных игр тех, кто уверен, что имеет право диктовать волю всему миру, нарушая международные принципы и нормы. На каком основании они присвоили себе такое право?» — задался вопросом Лукашенко.

А в экономике консерватизм белорусского лидера помог сохранить львиную долю еще советского промышленного потенциала и все знаменитые бренды. Лозунг нового пятилетнего цикла — традиции, технологии, трудолюбие. Вот и красную дорожку на всякий случай почистили несколько раз.

После присяги президента — присяга президенту. Верховный главнокомандующий пообещал белорусскому народу выстоять в любых ветрах истории.

Как при нем росли и выросли несколько поколений жителей страны, белорусский лидер видел, что называется, не выходя из дома. Третий сын президента, Николай Лукашенко — теперь самый узнаваемый студент страны. На церемонии уже не вместе с отцом, как в детстве, но рядом, ждет на пронизывающем ветру с другими гостями.

Не страшны ветра истории и белорусским военным. Свою роль здесь сыграл, в том числе, российский «Орешник».

«Самое главное — это оружие не нападения, это оружие защиты, это элемент стратегического сдерживания, элемент, который должен внести свою лепту в то, чтобы остудить головы чумных политиков на Западе», — объяснил госсекретарь Совета безопасности страны Александр Вольфович.

Присягать стране в 80-ю годовщину Великой Победы — это большая ответственность, отметил президент Белоруссии. Проспект Победителей, по которому ехал кортеж Лукашенко, прямой как стрела. Поблагодарив белорусов за поддержку, глава республики сказал, что новый исторический перекресток прошли уверенно и мудро, не свернув с дороги, по которой страна идет треть века.