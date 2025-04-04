«Нет ничего постыдного»: как женщинам просить подарки у мужчин

Как представительницам прекрасного пола выбрать правильного спутника жизни?

Женщинам следует напрямую говорить мужчинам о том, что они хотят в подарок, но быть готовыми к отказу. Об этом сообщила психолог Анастасия Кунцевич в беседе с 5-tv.ru.

«В этом нет ничего постыдного. В этом нет ничего про нашу уязвимость. <…> Мы не умрем, и ничего не разрушится, если нам не сделают тот или иной подарок, если нам не окажут того или иного внимания», — объяснила она.

По словам эксперта, удачный исход женской просьбы зависит от того, насколько партнеры подходят друг другу.

«Важно понимать, какие отношения мы заводим, какого социального статуса, интеллектуального образования, взглядов на жизнь партнера, мы выбираем», — перечислила критерии, на которые стоит обращать внимание специалист.

Более того, психолог уточнила, что мужчине в любом случае важно понимать, на что и зачем он тратит деньги, поэтому перечислять возможные плюсы от приобретения подарка стоит на «языке, который понятен мужчине».

«То, как мы выбираем себя в каждом дне, как мы относимся к себе, заботимся, делаем подарки, то мы и транслируем миру и нашему партнеру, в частности», — подвела итог эксперт.

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