«Нет ничего постыдного»: как женщинам просить подарки у мужчин

|
Стефания Чашина
Стефания Чашина Эксклюзив 41 0

Психолог Кунцевич: уважающая себя женщина хочет получать подарки

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Как представительницам прекрасного пола выбрать правильного спутника жизни?

Женщинам следует напрямую говорить мужчинам о том, что они хотят в подарок, но быть готовыми к отказу. Об этом сообщила психолог Анастасия Кунцевич в беседе с 5-tv.ru.

«В этом нет ничего постыдного. В этом нет ничего про нашу уязвимость. <…> Мы не умрем, и ничего не разрушится, если нам не сделают тот или иной подарок, если нам не окажут того или иного внимания», — объяснила она.

По словам эксперта, удачный исход женской просьбы зависит от того, насколько партнеры подходят друг другу.

«Важно понимать, какие отношения мы заводим, какого социального статуса, интеллектуального образования, взглядов на жизнь партнера, мы выбираем», — перечислила критерии, на которые стоит обращать внимание специалист.

Более того, психолог уточнила, что мужчине в любом случае важно понимать, на что и зачем он тратит деньги, поэтому перечислять возможные плюсы от приобретения подарка стоит на «языке, который понятен мужчине».

«То, как мы выбираем себя в каждом дне, как мы относимся к себе, заботимся, делаем подарки, то мы и транслируем миру и нашему партнеру, в частности», — подвела итог эксперт.

Ранее 5-tv.ru писал, почему женщины живут дольше мужчин.

+15° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 39%
84.28
-0.10 92.99
-0.17
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 апреля для всех знаков зодиака

Последние новости

23:45
«Добрая энергетика»: Николай Соболев рассказал, каким был Паша Техник в жизни
23:23
«Нет ничего постыдного»: как женщинам просить подарки у мужчин
23:02
Бывшего мужа Кэти Перри обвинили в сексуальном насилии
22:45
Святыня на передовой: как устанавливали поклонный крест в освобожденном Запорожье
22:20
«Особенный момент»: Трусова и Игнатов объявили пол будущего ребенка
22:04
Рэпер Паша Техник умер в Таиланде

Сейчас читают

Не Иван-дурачок: солистки «Фабрики» выбрали лучшего жениха для россиянок
Главное — не сойти с ума: Сергей Дружко о людях с экстрасенсорными способностями
Рэпер Паша Техник умер в Таиланде
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Какие постройки на даче облагаются налогом с 2025 года
🌓Чем опасен коридор затмений с 7 марта по 5 апреля 2025
🌓Чем для Овнов опасно солнечное затмение 29 марта 2025
Кто ты из корейской дорамы по знаку зодиака — гороскоп