«С точки зрения эволюции»: почему женщины живут дольше мужчин

|
Стефания Чашина
Стефания Чашина 41 0

Врач Новоселов: женщины живут дольше мужчин во всех странах

«С точки зрения эволюции»: почему женщины живут дольше мужчин

Фото: © РИА Новости/Кристина Кормилицына

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Самки животных тоже умирают позже самцов.

Средняя продолжительность жизни представительниц женского пола выше, чем аналогичный показатель у мужской части населения планеты по закону эволюции. Об этом сообщил врач-гериатр, невролог и руководитель секции геронтологии московского общества испытателей природы при МГУ Валерий Новоселов в беседе с aif.ru.

«Женщины и мужчины — разные конструкции с точки зрения эволюции. Во всех странах женщины живут дольше, и это касается почти всех видов животных на планете», — рассказал он.

По словам специалиста, несмотря на тот факт, что существовать в условиях дикой природы сложнее, чем в мире людей, самки животных и насекомых все равно живут дольше самцов, хотя и не намного.

«В дикой природе у них на родине, так сказать, погибают все — самцы и самки — до 30–35 лет. А в зоопарке самка может дожить до 59 лет и 6 месяцев. <…> Это касается и пчел, и голых землекопов, и многих других представителей животного мира», — уточнил эксперт.

Ранее 5-tv.ru писал, почему лапшу быстрого приготовления особенно опасно есть женщинам.

+15° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 39%
84.28
-0.10 92.99
-0.17
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 апреля для всех знаков зодиака

Последние новости

22:04
Рэпер Паша Техник умер в Таиланде
21:58
80 лет освобождению Братиславы: в Словакии вспоминают подвиг советских солдат
21:35
«Пусть забьет еще больше»: Роберт Фицо пожелал удачи Овечкину
21:27
Не Иван-дурачок: солистки «Фабрики» выбрали лучшего жениха для россиянок
21:02
«С точки зрения эволюции»: почему женщины живут дольше мужчин
20:48
«Хочу предупредить вас, мужики»: Лукашенко рассказал, как содержать любовниц

Сейчас читают

Не Иван-дурачок: солистки «Фабрики» выбрали лучшего жениха для россиянок
Российские бойцы освободили Розовку и Успеновку в Донецкой Народной Республике
Рэпер Паша Техник умер в Таиланде
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Какие постройки на даче облагаются налогом с 2025 года
🌓Чем опасен коридор затмений с 7 марта по 5 апреля 2025
🌓Чем для Овнов опасно солнечное затмение 29 марта 2025
Кто ты из корейской дорамы по знаку зодиака — гороскоп