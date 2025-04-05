В России хотят предложить пожизненные выплаты пострадавшим от нападения собак

|
Юлия Андреева
Юлия Андреева 17 0

Депутат Хамитов предложил пожизненные выплаты пострадавшим от нападения собак

В ГД предложат ввести пожизненные выплаты пострадавшим от собак за счет хозяев

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Деньги будут взиматься с хозяина животного.

В Госдуме (ГД) хотят предложить ввести пожизненные выплаты пострадавшим от нападения собак за счет их хозяев. Об этом рассказал депутат ГД Амир Хамитов в беседе с РИА Новости.

«Планирую выступить с законодательной инициативой — предложить в случае нанесения серьезного вреда здоровью в результате нападения собаки обязать ее хозяина пожизненно выплачивать пострадавшему пенсию в размере регионального МРОТ (минимальный размер оплаты труда — Прим.ред.)», — сказал он.

Он отметил, что хоть эта сумма и не способна покрыть все расходы на лечение и восстановление, но даже такая мера заставит многих задуматься, что дешевле — пожизненная выплата или намордник.

Также депутат предложил расширить список потенциально опасных пород. По его мнению, тот факт, что собака не относится к охотничьей и бойцовской, еще не гарантирует ее безопасность для окружающих. Поскольку поведение даже хорошо знакомого животного бывает непредсказуемым.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что стая бродячих собак напала на жительницу Буйнакска в Дагестане. От полученных травм женщина скончалась

+6° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 45%
84.28
-0.10 92.99
-0.17
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 апреля для всех знаков зодиака

Последние новости

8:56
Нанесет серьезный вред желудку: кому категорически нельзя есть суп
8:33
В России хотят предложить пожизненные выплаты пострадавшим от нападения собак
8:12
«Никогда не думал»: Овечкин дал интервью после повтора рекорда Гретцки
7:54
Беспилотник атаковал одно из предприятий в Мордовии
7:33
«Полезли не туда, куда надо»: ВСУ планируют отступление с территории России
7:07
Центробанк предложил увеличить штрафы для банков за навязывание услуг

Сейчас читают

Шайба № 894: Овечкин повторил рекорд Гретцки в НХЛ
«Слабо?» — солистки «Фабрики» рассказали о самой главной женской боли
«Хочу предупредить вас, мужики»: Лукашенко рассказал, как содержать любовниц
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Какие постройки на даче облагаются налогом с 2025 года
🌓Чем опасен коридор затмений с 7 марта по 5 апреля 2025
🌓Чем для Овнов опасно солнечное затмение 29 марта 2025
Кто ты из корейской дорамы по знаку зодиака — гороскоп