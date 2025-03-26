Бродячие собаки загрызли на кладбище жительницу Дагестана

Стая бродячих собак напала на жительницу Буйнакска в Дагестане. От полученных травм женщина скончалась, сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета (СУ СК) России по республике.

Трагедия произошла 25 марта на христианском кладбище в Буйнакске. Как заявили в ведомстве, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека».

До этого сообщалось, что в городе Усть-Лабинск агрессивные собаки напали на подростков, когда те осматривали трассу для мотокросса. В результате двое детей 12 и 13 лет, а также 18-летний парень были госпитализированы с глубокими ранами разных частей тела.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Новокузнецке разрешили усыплять бездомных собак.