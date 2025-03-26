Бродячие собаки загрызли на кладбище жительницу Дагестана

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 33 0

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Бродячие собаки загрызли местную жительницу в Дагестане

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Стая бродячих собак напала на жительницу Буйнакска в Дагестане. От полученных травм женщина скончалась, сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета (СУ СК) России по республике.

Трагедия произошла 25 марта на христианском кладбище в Буйнакске. Как заявили в ведомстве, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека».

До этого сообщалось, что в городе Усть-Лабинск агрессивные собаки напали на подростков, когда те осматривали трассу для мотокросса. В результате двое детей 12 и 13 лет, а также 18-летний парень были госпитализированы с глубокими ранами разных частей тела.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Новокузнецке разрешили усыплять бездомных собак.

-1° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 47%
84.19
0.32 92.34
0.81
Месяц Стального дракона: китайский гороскоп на апрель 2025 года

Последние новости

15:19
Бетаин против старения: как свекла помогает сохранить упругую кожу
15:06
Гималайских медведей из Московского зоопарка теперь можно увидеть онлайн на mos.ru
14:55
В Кремле осудили задержание главы Гагаузии Евгении Гуцул: «Копируют манеру Румынии»
14:45
Парламент Армении принял закон о вступлении в Европейский союз
14:38
Бродячие собаки загрызли на кладбище жительницу Дагестана
14:25
Умер кинорежиссер Андрей Ермаш

Сейчас читают

Какая судьба ждет украинские АЭС: достанутся американцам или их взорвет Буданов?
Повышение алиментов отменяется: Прилучный выиграл суд у Муцениеце
«Как старый грузовик»: Зацепин раскрыл секреты бодрости и долголетия
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🌓Чем опасен коридор затмений с 7 марта по 5 апреля 2025
🧙Не всем повезло: что стало с актерами из Гарри Поттера
Новые правила для владельцев собак с 1 марта 2025 в России
Кто ты из корейской дорамы по знаку зодиака — гороскоп