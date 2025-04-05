«Лучший душ в моей жизни»: Овечкина искупали в пиве после матча с «Чикаго»

Во время игры спортсмен повторил рекорд Гретцки.

Российского нападающего хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина облили пивом его товарищи после матча с «Чикаго». Об этом сообщили в соцсети Х команды.

Во время игры Овечкин оформил дубль и забросил свою 894‑ю шайбу, повторив рекорд канадца Уэйна Гретцки по числу забитых голов в регулярных чемпионатах НХЛ. Иностранный спортсмен достиг своего рекорда за 1487 матчей, Овечкину же потребовалось выйти на лед 1486 раз.

«Best shower of my life» pic.twitter.com/gsOM9EabrV — x — Washington Capitals (@Capitals) April 5, 2025

Клуб российского форварда в матче против «Чикаго» победил со счетом 5:3. В раздевалке коллеги Овечкина устроили ему бурный прием, окатив дождем из пива.«Лучший душ в моей жизни», — прокомментировал хоккеист.

Теперь на счету российского нападающего 41 шайба в текущем сезоне, а также 28 результативных передач.

Для Овечкина это 14-й сезон в карьере, когда он забивает 40 и более голов. В последний раз он демонстрировал такую результативность в сезоне-2022/23.

Впереди у «Вашингтон Кэпиталз» еще шесть матчей в текущем регулярном чемпионате НХЛ. В следующем матче команда Александра Овечкина 6 апреля сыграет в гостях с «Нью-Йорк Айлендерс». Игра начнется в 19:30 по московскому времени.

Ранее 5-tv.ru писал, что Овечкин дал интервью после повтора рекорда Гретцки.