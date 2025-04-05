С глаз долой: в Госдуме предложили убрать соль и сахар со столов в общепите

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина 48 0

Депутат Даванков предложил запретить солонки и сахарницы на столах в общепите

В Госдуме предложили убрать солонки и сахарницы со столов в общепите

Фото: www.globallookpress.com/imago stock&people

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

С чем связана инициатива?

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков от фракции «Новые люди» просит запретить размещение солонок и сахарниц на столах в заведениях общественного питания. С соответствующим заявлением он обратился в Роспотребнадзор, сообщает РИА Новости.

В документе Даванков обратил внимание на то, что в России за последние годы стало больше людей, страдающих ожирением и сахарный диабет.

Все это является последствием неправильного питания, сказано в тексте.

«Каждый третий житель России солит еду в силу привычки, пересаливая и без того соленые блюда. В то же время в заведениях общественного питания соль и сахар по умолчанию размещаются на каждом столе… Это формирует у граждан устойчивую привычку к избыточному потреблению указанных продуктов», — отмечает Даванков.

Политик считает, что солонки и сахарницы в таких заведениях стоит предоставлять только по запросу. По его словам, подобные меры никак не ограничивают свободу посетителя.

Наоборот, человек таким образом задумается, нужна ли ему на самом деле соль или сахар. Это сформирует более осознанное отношение к питанию. К тому же подобная инициатива не потребует больших затрат со стороны бизнесменов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России хотят предложить пожизненные выплаты пострадавшим от нападения собак. Деньги будут взиматься с хозяина животного.

+6° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 52%
84.28
-0.10 92.99
-0.17
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 апреля для всех знаков зодиака

Последние новости

13:46
На паркинге торгового центра в Махачкале произошла перестрелка
13:30
Собянин рассказал, как школьникам присоединиться к волонтерскому движению
13:14
С глаз долой: в Госдуме предложили убрать соль и сахар со столов в общепите
12:57
«Написал перед игрой»: Овечкин рассказал, что ему пожелал Гретцки
12:44
Суд арестовал главу управления Госстройнадзора Минобороны Кожевникова
12:24
Блуждающие во мраке: кто такие психопаты и почему они становятся маньяками

Сейчас читают

В Кузбассе введен режим повышенной готовности из-за ветра до 33 м/с
«От великого великому»: Гретцки подарил Овечкину свою 894-ю шайбу
«Лучший душ в моей жизни»: Овечкина искупали в пиве после матча с «Чикаго»
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Какие постройки на даче облагаются налогом с 2025 года
🌓Чем опасен коридор затмений с 7 марта по 5 апреля 2025
🌓Чем для Овнов опасно солнечное затмение 29 марта 2025
Кто ты из корейской дорамы по знаку зодиака — гороскоп