С глаз долой: в Госдуме предложили убрать соль и сахар со столов в общепите

С чем связана инициатива?

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков от фракции «Новые люди» просит запретить размещение солонок и сахарниц на столах в заведениях общественного питания. С соответствующим заявлением он обратился в Роспотребнадзор, сообщает РИА Новости.

В документе Даванков обратил внимание на то, что в России за последние годы стало больше людей, страдающих ожирением и сахарный диабет.

Все это является последствием неправильного питания, сказано в тексте.

«Каждый третий житель России солит еду в силу привычки, пересаливая и без того соленые блюда. В то же время в заведениях общественного питания соль и сахар по умолчанию размещаются на каждом столе… Это формирует у граждан устойчивую привычку к избыточному потреблению указанных продуктов», — отмечает Даванков.

Политик считает, что солонки и сахарницы в таких заведениях стоит предоставлять только по запросу. По его словам, подобные меры никак не ограничивают свободу посетителя.

Наоборот, человек таким образом задумается, нужна ли ему на самом деле соль или сахар. Это сформирует более осознанное отношение к питанию. К тому же подобная инициатива не потребует больших затрат со стороны бизнесменов.

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