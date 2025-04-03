Михаил Ефремов выходит на свободу: на каких условиях актера отпускают домой

Михаил Ефремов вскоре окажется на свободе. Какие планы на жизнь после колонии строит актер, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Суд одобрил Михаилу Ефремову условно-досрочное освобождение. Когда актер окажется на свободе? И на каких условиях его отпускают домой? Правда, что из колонии он планирует отправиться в больницу? Как себя чувствует звезда кино? И что за обещание заслуженный артист РФ дал во время последнего заседания? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Учтено действительно раскаяние Михаила Олеговича. Учтено то, что неоднократно он просил извинения. Возмещен вред в полном объеме, значительные суммы. Понимаем, что невозможно компенсировать смерть человека, но то, что предусмотрено законом и даже больше того, Михаилом Олеговичем все сделано», — уточнил адвокат актера Юрий Падалко.

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Михаил Ефремов выходит на свободу. Суд удовлетворил его ходатайство об условно-досрочном освобождении. На заседании 61-летний актер присутствовал по видеосвязи.

«Я искренне раскаиваюсь в совершенном мною преступлении. Еще раз приношу глубочайшие соболезнования потерпевшим и прошу их простить меня», — заявил артист.

Ефремов попал за решетку в 2020-м за ДТП со смертельным исходом. Артист тогда сел за руль пьяным, выехал на встречную полосу и врезался в другой автомобиль. Водитель — курьер Сергей Захаров скончался на месте. Звезду кино приговорили к восьми годам колонии, позже срок снизили до семи с половиной лет.

«За время отбывания наказания не было дня, чтобы я не думал об этом своем грехе. Я осознал, что мое самомнение, вседозволенность и пьянство привели меня к закономерному и заслуженному наказанию», — признался Михаил Ефремов.

«Мне очень жалко, что вся эта история с Мишей вообще произошла. Потому что он очень талантливый актер. Он мог бы подарить зрителям за это время огромное количество картин со своим участием», — высказался актер Георгий Дронов.

Несколько недель назад Михаил подал прошение об условно-досрочном освобождении. Правда, вскоре появились новости, якобы Ефремов нарушил дисциплину. СМИ писали: у него нашли телефон, что категорически запрещено. Выход на свободу раньше срока оказался под угрозой.

«Удовлетворяя или не удовлетворяя ходатайство, суд учитывает то, непосредственно как он относился к учебе, к работе в соответствующем учреждении. Учитывает то, были ли у него какие-то дисциплинарные проступки», — объяснил адвокат Виталий Ульяненко.

В своей речи на суде Ефремов и его адвокат заявили: телефон действительно был, но принадлежал другому заключенному. Артист попросил трубку, чтобы позвонить приятелю. И теперь об этом очень жалеет.

«Это моя глупость. Увидел, что звонят ребята. И тоже решил позвонить разочек. Не понимаю, зачем это сделал», — заявил он.

Но это оказалось не единственным проступком Михаила. На суде выяснилось, что Ефремов часто отлучался с рабочего места попить чаю. Однако, по словам защиты, в остальном актер проявлял себя с положительной стороны. Трудился на производстве, организовывал культурно-массовые мероприятия.

«Я научился шить и немного работать по дереву. Также вместе с другими осужденными были сняты несколько коротких фильмов», — поделился артист.

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В своей речи Ефремов признался: за эти пять лет очень многое пересмотрел. Обещал кардинально изменить свою жизнь. Уже бросил курить и намерен навсегда попрощаться с алкоголем.

«Главный мой враг — это алкоголь, и я исключаю его из своей жизни. Здесь, в колонии, у меня произошла переоценка ценностей. Я встал с головы на ноги. Черное для меня больше никогда не будет белым. Я встал на путь исправления и сворачивать с него не стану», — подчеркнул Михаил Ефремов.

«У него была алкогольная зависимость. Это очень серьезно. Поэтому здесь просто нужно стараться по возможности контролировать и себя, и окружение для того, чтобы не сорваться», — отметил кинокритик Сергей Сычев.

Главным аргументом адвоката на заседании было состояние здоровья его подзащитного. Еще до ареста Ефремову диагностировали астму и хроническую обструктивную болезнь легких. По данным СМИ, за решеткой эти недуги значительно обострились.

«Здесь не были допрошены врачи-пульмонологи, но действительно они приезжали именно с областной больницы. Это серьезное заболевание, которое они купировали, как можно сдерживали, чтобы не развивалось. Но ему необходимо это лечение, потому что очень может быть печальный исход», — рассказал адвокат Падалко.

«Это опасное заболевание. После сердечно-сосудистых заболеваний оно приводит к инвалидизации и к смертности. Риски развития рака легких, карциномы легких возрастают в разы», — уточнила врач-пульмонолог Ирина Ионичевская.

Михаил Ефремов подтвердил, что чувствует себя неважно. И как только окажется на свободе, сразу пойдет к врачу.

«У меня нелады со здоровьем, и я нуждаюсь в продолжении лечения своих тяжелых заболеваний в специализированных лечебных заведениях», — сказал актер.

Ну а после можно будет подумать и о работе. Ефремов признался, что надеется вернуться в кино.

«Я тоскую по профессии и верю, что еще смогу принести пользу обществу своим ремеслом», — подчеркнул артист.

«Очень хорошо, что он возвращается, конечно. Я уверен, что его будут очень много снимать, он будет востребован в театре и в кино. Поэтому надеюсь на встречу с ним», — высказался режиссер Алексей Учитель.

Друзья и близкие актера ждут его на свободе. Сын Никита написал у себя в блоге пост, посвященный папе.

«Сегодня моему отцу одобрили условно-досрочное освобождение после пяти лет заключения. Это сложный момент для всех сторон. Я не забываю о трагедии и о Сергее Захарове, который погиб. Выражаю глубокие соболезнования его родным и близким», — подчеркнул актер.

Вернуться домой и обнять родных Ефремов сможет уже 7 апреля. Суд отстранил его от вождения автомобиля еще на три года. Но артист признался: это волнует его меньше всего. Пока он вообще сомневается, что когда-нибудь снова решится сесть за руль.