Одну из своих недвижимостей рэпер приобрел по наставлению бывшей жены.

После смерти рэпера Паши Техника встал вопрос о наследстве. В центре внимания — квартира, которую музыкант успел приобрести для своего сына.

В интервью год назад Паша признался, что покупка была сделана по наставлению его бывшей супруги Евы Карицкой. Он сам говорил, что квартира «для малого», не скрывая, что больше всего она порадовала именно жену. Речь идет о четырехкомнатной квартире в Пиковском районе.

Паша также упомянул, что имеет недвижимость, записанную на него, в Перово и Некрасовке, однако подробности об этих объектах артист не раскрывал.

Кроме того, в том же интервью Паша отметил, что всегда испытывал дефицит в финансах, несмотря на свою способность зарабатывать хорошие деньги. Он рассказывал, как раньше ему было сложно растянуть 20 тысяч до конца месяца, а последнее время, по его словам, такие деньги уходили буквально на одну трапезу в ресторане. Паша всегда старался быть на плаву, несмотря на проблемы с законом и зависимостью.

Интересует теперь и судьба его пятилетнего сына. Ева Карицкая призналась в социальных сетях, что до сих пор не знает, как рассказать мальчику о смерти отца.

«У меня сейчас большой вопрос, что мне говорить Ване? Сказать, что папа пока уехал? А потом что? Сказать, как есть? Он его так любил, так любил. Я не знаю. Боже мой, как плохо. Я не понимаю, что происходит», — поделилась она эмоциями.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Ольга Бузова высказалась о смерти Паши Техника.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ