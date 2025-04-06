Лед тронулся? Дмитриев назвал сроки новых контактов России и США

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 38 0

Дмитриев: новые контакты между РФ и США могут пройти на следующей неделе

Дмитриев заявил о возможных контактах между РФ и США на следующей неделе

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Есть хрупкая надежда, что отношения между странами изменятся в лучшую сторону.

Новые контакты между России и США можно ждать уже на следующей неделе. Об этом сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в интервью Первому каналу.

«Уже на следующей неделе», — ответил он на соответствующий вопрос.

Дмитриев отметил, что недавно он посетил Вашингтон, где встретился с представителями американского истеблишмента. И это оставило позитивные впечатления.

По его словам, коллеги из США понимают, что необходимо восстанавливать диалог с Россией. И благодаря инвестиционным и экономическим проектам можно заметить, как лед, созданный администрацией бывшего главы Белого дома Джо Байдена, разбивается.

Дмитриев также выразил осторожный оптимизм по поводу того, что диалог между странами восстановится. Есть хрупкая надежда, что у сторон образовывается понимание и американские коллеги готовы услышать позицию РФ.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что экономика России функционирует вопреки западным санкциям. Решение покинуть рынок РФ обошлось компаниям США в 300 миллиардов долларов.

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