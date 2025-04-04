Огромные возможности: Дмитриев о влиянии западных санкций на экономику России

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 21 0

Дмитриев: экономика России функционирует несмотря на западные санкции

Огромные возможности: Дмитриев о влиянии западных санкций на экономику России

Фото: Reuters/Maxim Shemetov

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Американские компании понесли ущерб в 300 миллиардов долларов, покинув наш рынок.

Экономика России функционирует вопреки западным санкциям. Такое заявление сделал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев по итогам визита в Вашингтон.

Решение покинуть российский рынок обошлось компаниям США в 300 миллиардов долларов, отметил Дмитриев. Когда они захотят вернуться, санкции против России могут быть смягчены. При этом Москва сейчас не выдвигает никаких предварительных условий.

Глава РФПИ подчеркнул, что между Россией и США существуют огромные возможности для построения диалога и сотрудничества. А идея о том, что РФ может напасть на Европу, абсолютно безумна.

В администрации американского президента Дональда Трампа не рассматривают возможность присоединения Украины к НАТО. К слову, такое мнение является широко распространенным.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как прошел визит Дмитриева в Вашингтон. Чтобы решить все разногласия между Россией и США потребуется еще ряд встреч, однако в ходе недавно состоявшейся уже был достигнут значимый прогресс.

+5° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 65%
84.38
-0.17 93.16
1.96
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 апреля для всех знаков зодиака

Последние новости

2:10
Вывезли все ценности: около 300 боевиков ВСУ заняли монастырь под Суджей
1:48
Огромные возможности: Дмитриев о влиянии западных санкций на экономику России
1:29
Тарифный Армагеддон: ЕС готовит ответный пакет мер на решение США увеличить пошлины
1:10
«Трудно не испытывать восхищения»: отец Илона Маска о Путине
0:45
Силы ПВО уничтожили летевший на Москву украинский беспилотник
0:33
Путин провел встречу с генеральным директором Российского экспортного центра

Сейчас читают

«Эгоизм побеждает эгоизм»: Сергей Дружко раскрыл новый секрет мироздания
«Сделка заключена»: Инстасамка купила футбольный клуб
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым
Не только «Паразиты» и «Игра в кальмара»: В чем успех корейского кино?

Интересные материалы

Какие постройки на даче облагаются налогом с 2025 года
🌓Чем опасен коридор затмений с 7 марта по 5 апреля 2025
🌓Чем для Овнов опасно солнечное затмение 29 марта 2025
Кто ты из корейской дорамы по знаку зодиака — гороскоп