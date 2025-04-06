Москву накроет сильный снегопад: уровень погодной опасности повышен до оранжевого

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 21 0

В Подмосковье действуют меры желтого уровня погодной опасности

Москву накроет сильный снегопад: уровень погодной опасности повышен до оранжевого

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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Тема:
Погода

Сильные осадки могут вызвать проблемы с транспортом.

Московский регион в ближайшие сутки окажется под угрозой сильного снегопада, а уровень погодной опасности в столице повышен с желтого до оранжевого. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре России.

Ожидается, что снег будет идти до утра понедельника, 7 апреля.

Как пояснили синоптики, оранжевый уровень предупреждает о крайне опасных метеоусловиях, которые могут привести к разрушениям и серьезным последствиям. В частности, сильные осадки могут вызвать проблемы с транспортом, повредить деревья и линии электропередач, а также создать угрозу гололеда.

Кроме того, в регионе также возможно усиление ветра с порывами до 15 м/с, что еще больше усложнит движение и создаст опасность для пешеходов.

Что делать москвичам

В условиях ухудшения погоды власти Москвы призвали горожан по возможности воздержаться от поездок на личных автомобилях.

«Просим горожан быть предельно внимательными и аккуратными в непогоду, по возможности, перенести поездки на автомобилях», — заявили в городском комплексе.

В столице продолжают работать коммунальные службы, очищая улицы и тротуары от снега, а также обрабатывая их противогололедными средствами.

Особое внимание уделяется пешеходным зонам, подходам к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК. Коммунальщики проводят регулярные механизированные работы по очистке дорог и тротуаров, которые начинаются с раннего утра и продолжаются в течение дня.

Ранее 5-tv.ru писал, что Россию атакует мощный циклон.

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