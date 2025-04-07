«Можно гордиться»: Фетисов поздравил Овечкина с установлением рекорда НХЛ

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 46 0

Вячеслав Фетисов выразил благодарность маме Овечкина в воспитании сына

Фетисов поздравил Александра Овечкина с установлением снайперского рекорда НХЛ

Фото: © РИА Новости/Кристина Кормилицына

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Спортсмен забросил 895-ю шайбу.

Депутат Государственной думы, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов поздравил российского нападающего хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, побившего рекорд канадца Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В беседе с 5-tv.ru он подчеркнул важность этого события.

«Великий рекорд в истории не только отечественного, но и мирового спорта. Можно гордиться, поздравить Сашу», — отметил Фетисов.

По его словам, забить 42 гола в возрасте Овечкина — это достижение. Спортсмену в настоящее время 39 лет.

Также Фетисов поздравил маму Овечкина — Татьяну Николаевну, олимпийскую чемпионку мира и Европы по баскетболу.

«Воспитала классного спортсмена, мужика», — добавил Фетисов.

Накануне российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в матче против «Нью-Йорк Айлендерс» забросил 895-ю шайбу. Он обогнал рекорд канадца Уэйна Гретцки (894 шайбы. — Прим. ред.), который держался четверть века.

Ранее, писал 5-tv.ru, пятикратный обладатель Кубка Гагарина Данис Зарипов поздравил Овечкина с рекордом.

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