Рекорд НХЛ: билеты на последний домашний матч Овечкина стали самыми дорогими

Билеты на последний домашний матч Овечкина стали самыми дорогими в истории НХЛ

Билеты на последний домашний матч Александра Овечкина в регулярном чемпионате стали самыми дорогими в истории НХЛ. Минимальная стоимость превысила $800 (почти 70 тысяч рублей — Прим. ред.), следует из данных билетного аналитика TickPick. Сервис называет эту цену рекордной для матчей регулярного чемпионата лиги.

На Ticketmaster большинство мест предлагают по цене от $1 тысячи (около 85 тысяч рублей — Прим. ред.) до $3 тысяч (более 250 тысяч рублей — Прим. ред.). Стоимость зависит от расположения относительно хоккейной площадки.

За места рядом с командами болельщикам придется заплатить более $6,1 тысячи (почти 520 тысяч рублей — Прим. ред.).

Для сравнения, билеты на обычную домашнюю встречу «Вашингтона» с «Детройтом» 23 марта 2027 года на Ticketmaster начинаются от $73 (чуть больше 6 тысяч рублей — Прим. ред.). Таким образом, минимальная стоимость посещения последнего домашнего матча Овечкина более чем в десять раз выше.

Билеты на эту встречу также оказались дороже минимальной стоимости посещения пятого матча финала Кубка Стэнли прошлой весной.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что текущий сезон станет для Александра Овечкина последним в НХЛ. Об этом капитан «Вашингтон Кэпиталз» заявил 5 октября.

Хоккеист назвал команду невероятной и призвал партнеров сосредоточиться на оставшихся 82 матчах, выходе в плей-офф и успешном выступлении в сезоне.

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