«Милые зайчики»: группа «Город 312» выступает с концертами в тюрьмах

Музыканты считают, что поддержку нужно оказывать и тем, кто сильно оступился на своем жизненном пути.

Участники поп-рок-группы «Город 312» Дмитрий Притула и Диана Макарова выступают с концертами в российских тюрьмах. Об этом они рассказали корреспонденту 5-tv.ru на закрытой презентации журнала «Триггер».

По словам артистов, люди, находящиеся в местах лишения свободы, тоже нуждаются в поддержке. А подобные культурные мероприятия в этом очень помогают.

«Очень милые зайчики там вообще все. Всем нужна поддержка. Были в колонии, где девчушки маленькие сидят за ужасные вещи. Но даже у них есть шанс вновь быть в обществе, быть прощенными как Богом, так и обществом. Там работают искренние и добрые люди, которые готовы им дать этот шанс», — отметила Макарова.

Солистка добавила, что группа «Город 312» исполняла свои композиции перед несовершеннолетними заключенными, которые совершили преступления, однако еще имеют возможность для искупления вины.

«Там совсем маленькие девочки сидят, 14-15 лет, которые сломались, совершили ужасную ошибку, но они имеют шанс дальше жить», — пояснила исполнительница.

Также музыканты заявили, что в тюрьмах нет необходимого оборудования для проведения концертов, например, стойки с микрофоном, поэтому им приходится справляться подручными средствами.

«Мы даже инструменты с собой привозим. Телефоны забирают. Из дома берем в акустическом варианте с собой гитару и клавиши», — добавили музыканты.

Однако трудности артистов не пугают, и, по замечанию Дианы, группа выступает в таких местах уже более 20 лет.

«Ребята (участники группы. — Прим. ред.) вообще уже 20 лет по тюрьмам ездят, я всего год. Когда мы в первый раз были в тюрьме, было больше чувство не страха, а любопытства. Там все очень мило», — заключила Макарова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что «Город 312» перевыпустили песню «Фонари».