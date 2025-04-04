«Значит, ты уже большой»: «Город 312» перевыпустили песню «Фонари»

Переосмысленная композиция вышла в полночь 4 апреля.

Группа «Город 312» перевыпустила свой хит «Фонари». Спустя 21 год композиция вновь обрела широкую популярность, и музыканты решили немного переосмыслить творение. Об этом участники коллектива рассказали корреспонденту 5-tv.ru на закрытой презентации журнала «Триггер».

Артисты также планируют снять клип на песню, чтобы показать, какой посыл они заложили в строчки песни.

«Если хочешь — значит, ты уже большой. Было бы классно, чтобы люди поняли эту фразу правильно», — говорит один из основателей группы Дмитрий Притула.

Как говорит музыкант, многие понимали эти строчки не совсем правильно и вкладывали сюда какой-то сексуальный подтекст или и вовсе что-то запретное. На самом деле «Город 312» всегда выступал против пропаганды подобных смыслов, добавляет Притула.

В новом клипе будет сюжет про парня и девушку, которые заканчивают школу и выбирают себе путь. Однажды молодой человек приходит к возлюбленной и говорит, что хочет стать пожарным и спасать жизни людей — прямо как его отец.

«Очень хочется, чтобы нашу песню поняли правильно, как мы задумали», — говорит музыкант.

Сами участники коллектива отнеслись спокойно к тому, что современные алгоритмы соцсетей помогли вдохнуть «вторую жизнь» в их хит.

«Значит эта песня кому-то нужна», — говорит солистка группы Диана Макарова.

Как говорят артисты, новая песня будет звучать немного в другом стиле: соул дэнс. Она будет легкой и очень летней.

«Мы надеемся, что она зайдет в это лето», — говорит Макарова.

Артисты надеются, что песня станет хитом всех выпускных вечеров в этом году и желают, чтобы «Фонари» нашли отклик в сердцах не только молодежи, но и их родителей.

Притула также отметил, что группа за всю историю своего существования ни разу не продвигала свои песни.

«Мы идем параллельно шоу-бизнесу. Мы понимаем, что это Бог нас двигает», — говорит артист.

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