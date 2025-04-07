«Сердце прямо колотится»: дочь Бони не отпускала маму на Эверест

Опасения девочки модель не стала принимать всерьез.

Дочь телеведущей Виктории Бони просила ее не отправляться в опасное восхождение на Эверест, пишет издание 7Дней.ru.

По словам модели, Анджелина не разделяет ее новое увлечение — альпинизм. В очередное путешествие подросток также не хотела отпускать знаменитую маму.

«Мамку на Эверест отпускаешь с легким сердцем? Как нет?» — спросила у девочки Боня.

Анджелина ответила, что не хочет, чтобы мама отправлялась на рискованный подъем. Однако Боня не прониклась опасениями наследницы и приняла ее слова так, как трактовала сама.

«Ну, конечно, ты хочешь, ты же говорила: „Мама, давай, езжай!“. Короче, пожелай мне удачи, я пошла на Эверест, сердце прямо колотится», — заключила знаменитость, шутя над волнением дочки.

До этого Боня уже восходила на Манаслу, гору в Гималаях. В планах у звезды «Дома-2» еще пара восхождений — на Эверест и на К2 — Чогори, вторую по высоте горную вершину Земли.

Перед покорениями вершин Боня собирается отдохнуть в Дубае, где подкрепит силы.

«Лечу на неделю в Дубай, там неделю море, солнце, отдых, объедание и так далее, потом на Эверест!» — объяснила Виктория.

Она также уже потренировалась, поднявшись за час на возвышенность в Монако. За плечами телезвезды был двадцатикилограммовый рюкзак.

Ранее, писал 5-tv.ru, дочь Виктории Бони пожаловалась на жизнь в Лондоне.