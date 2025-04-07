Беспокойная ночь? Названа главная опасность недосыпа

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 27 0

Врач Корхова: недостаток сна грозит слабым иммунитетом и лишним весом

Названа главная опасность недосыпа

Фото: www.globallookpress.com/Alexander Farnsworth

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Специалисты рекомендуют отдыхать не менее восьми часов в сутки.

Сон — важный процесс для организма, который влияет как на физическое здоровье, так и на когнитивные функции человека. Об этом в беседе с Газета.ру рассказала врач-терапевт Ольга Корхова.

По словам эксперта, нехватка сна понижает защитные механизмы организма перед инфекциями. Кроме того, во время сна активно вырабатываются цитокины — белки, которые борются с вирусами. При недостаточном отдыхе уровень особых веществ снижается, а риск заболеваний увеличивается.

Исходя из современных исследований, отметила врач, спящие меньше семи часов в сутки болеют в три раза чаще, чем те, кто отдыхает от восемь часов и более.

К тому же, сон важен для гармонизации веса. Недосып способен вызвать гормональный дисбаланс с повышением уровня гормона грелина, стимулирующего чувство голода, и со снижением уровня гормона лептина, который отвечает за ощущение насыщения. В результате у человека, пренебрегающего сном, возникает вероятность переедания, а, следовательно, и набора веса с развитием побочных заболеваний.

Корхова подчеркнула, что недостаточное количество сна влияет и на психическое здоровье. Недосып может привести к раздражительности, ухудшению настроения, перманентной усталости, тревожности и депрессии. Кроме того, он сказывается и на нормальном функционировании мозга. Процесс сна важен для усваивания информации, повышения концентрации и способности справляться с задачами.

«Даже одна бессонная ночь может ухудшить внимание, снизить продуктивность и затруднить принятие решений», — объяснила терапевт.

Если человек испытывает регулярные проблемы со сном, эксперт советует обращаться к врачу.

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