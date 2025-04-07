Ругаться запрещено: штраф за мат в общественном месте могут увеличить в 10 раз

Санкции коснуться и тех, кто использует ненорматированную лексику в интернете.

Штраф за мат в общественных местах и в интернете могут увеличить в десять раз. Об этом ТАСС рассказал депутат Госдумы Александр Аксененко.

По словам депутата, сейчас за употребление ненормативной лексики в общественном месте можно заплатить от 500 до 1000 рублей. Однако разрабатывается предложение об увеличении штрафа до десяти тысяч рублей для физических лиц.

«Мы убеждены, что мы должны усиливать законодательство в рамках защиты русского языка. <…> Считаем, что нужно увеличивать штрафы за использование ненормативной лексики. В рамках своей работы в Государственной думе я внесу такое предложение в работу нашей межфракционной комиссии», — пояснил Аксененко.

Если закон ужесточат, то штрафы увеличатся и для юридических лиц, которые организуют мероприятия с артистами, употребляющими во время выступления нецензурную лексику.

Инициативу поддержало региональное отделение Всемирного русского народного собора — международная общественная организация, созданная под эгидой РПЦ, уточнил депутат.

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